Tiago Ramos aparece chorando e dá recado para mãe de Neymar

Ex-Fazenda Tiago Ramos chorou nos stories e mencionou Nadine Gonçalves em mensagem enigmática

O ex-Fazenda Tiago Ramos publicou um story abalado emocionalmente após voltar de uma pausa nas redes sociais. Em uma mensagem enigmática, ele mencionou a ex-namorada Nadine Gonçalves.

Chorando, ele escreveu: "É, Nadine. Essa lágrima vai secar, mas o que aconteceu não. Aguarde...". Na última quinta-feira, 6, ele já havia se mostrado triste sem explicar o motivo aos fãs e anunciado uma pausa nas redes sociais.

“É muito difícil ter que deixar vocês hoje. Mas preciso me cuidar e procurar ajuda. Não são as pessoas, sou eu mesmo. É ruim falar disso, mas eu estou quase morrendo. Minha alma chora e meu coração sangra. Eu quero muito ficar bem, mas preciso sair dessa. Amo vocês”, escreveu o influenciador.

Fez live sobre ex-namorada

Sem citar o nome de ninguém, Tiago já havia se manifestado sobre uma ex-namorada durante uma live na semana passada.

"Se preparem para essa live/ Para vocês que falam que eu estava com a mãe do tal, vocês mal sabem que ela estava com outro. E quem está ao lado dela se falar o contrário eu posto. Mal amada... Dessa vez é diferente", declarou ele.

"Falsa, traidora de merda. Vai saber agora car*lho, desgraça. E se tiver alguma coisa contra, fale logo. Senão eu tenho 30 a mais na conta. (…) Pode gravar essa merda aí, estou nem aí. Traidora de merda, gostava muito do jubileu e foi atrás de um atrás que gosta de levar pelas costas. Não tenho nada contra, mas 'tamo' junto. A santa do pau oco", disse ele.