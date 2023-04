Ex da mãe de Neymar, Tiago Ramos, anuncia pausa nas redes sociais

Influenciador e ex-Fazenda Tiago Ramos não explica motivo, mas avisa que irá cuidar de si mesmo

Nesta quinta-feira, 6, o influenciador e ex-participante do reality show A Fazenda, da Record, Tiago Ramos, pegou seus seguidores de surpresa ao anunciar que estaria dando uma pausa em suas redes sociais. Sem explicar ao certo o motivo, o ex-namorado da mãe de Neymar Jr. reiterou que não está se sentindo bem e irá cuidar de si mesmo.

“É muito difícil ter que deixar vocês hoje. Mas preciso me cuidar e procurar ajuda. Não são as pessoas, sou eu mesmo. É ruim falar disso, mas eu estou quase morrendo. Minha alma chora e meu coração sangra. Eu quero muito ficar bem, mas preciso sair dessa. Amo vocês”, escreveu o influenciador, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram.

Os fãs do ex-participante de A Fazenda 14 se pronunciaram como forma de tentar ajudar Tiago. “Você é especial para Deus e nós também” e “Fica bem, irmão”, são algumas das mensagens enviadas pelos internautas. Ramos viveu um relacionamento com Nadine Gonçalves, mãe do craque da Seleção Brasileira, cheio de idas e vindas. Começaram a namorar em 2020 e foram vistos no Carnaval de 2023, mas aparentemente não estão mais juntos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 𝑻𝑰𝑨𝑮𝑶 𝑹𝑨𝑴𝑶𝑺 ⚽️ (@tiagoramoss)



Saiba o que Tiago Ramos disse contra a ex-namorada

Nesta semana, Tiago Ramos fez uma live com ofensas contra uma ex-namorada, mas não citou o nome da mulher. "Se preparem para essa live/ Para vocês que falam que eu estava com a mãe do tal, vocês mal sabem que ela estava com outro. E quem está ao lado dela se falar o contrário eu posto. Mal amada... Dessa vez é diferente", declarou ele.

Na transmissão ao vivo, o influenciador começou a detonar a ex-namorada. "Falsa, traidora de merda. Vai saber agora car*lho, desgraça. E se tiver alguma coisa contra, fale logo. Senão eu tenho 30 a mais na conta. (…) Pode gravar essa merda aí, estou nem aí. Traidora de merda, gostava muito do jubileu e foi atrás de um atrás que gosta de levar pelas costas. Não tenho nada contra, mas 'tamo' junto. A santa do pau oco", disse ele.