Tiago Ramos faz graves acusações contra a mãe de Neymar: "Estava com outro"

Visivelmente alterado, Tiago Ramos faz graves acusações contra a mãe do craque, sua então namorada

O influenciador Tiago Ramos gerou polêmica nas redes sociais ao fazer uma transmissão ao vivo com ataques e acusações contra Nadine Gonçalves, mãe de Neymar. Os dois estavam vivendo um novo romance após idas e vindas no passado, o que aparentemente chegou ao fim.

Tudo começou quando o ex-participante de A Fazenda avisou que faria uma live. Depois, ele publicou uma mensagem em que se mostrava muito abalado com os acontecimentos.

"Se preparem para essa live/ Para vocês que falam que eu estava com a mãe do tal, vocês mal sabem que ela estava com outro. E quem está ao lado dela se falar o contrário eu posto. Mal amada... Dessa vez é diferente", declarou ele.

Na transmissão ao vivo, o influenciador começou a detonar a ex-namorada. "Falsa, traidora de merda. Vai saber agora car*lho, desgraça. E se tiver alguma coisa contra, fale logo. Senão eu tenho 30 a mais na conta. (…) Pode gravar essa merda aí, estou nem aí. Traidora de merda, gostava muito do jubileu e foi atrás de um atrás que gosta de levar pelas costas. Não tenho nada contra, mas 'tamo' junto. A santa do pau oco", disse ele.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por VTZEIROS (@vtzeiros)

Juntos?

Tiago Ramos (25) falou sobre a suposta volta com a mãe de Neymar, Nadine Gonçalves, em seu Twitter. "O povo me odeia tanto, que não consegue aceitar quem eu sou. Se eu não tenho nome pra ti, prazer Tiago Ramos, com muitos erros e diversos acertos", afirmou.

Os boatos começaram após ele publicar foto em um cenário igual ao da casa da mãe do craque."Vão procurar fazer amor e ser feliz, deixe meu jubileu à vontade". Por fim, sem papas na língua, escreveu: "E outra, solteiro e p$to. Xau Inveja", disse ele.