Tiago Leifert fala da saúde da filha, que luta contra câncer raro: "Sapeca"

O apresentador Tiago Leifert falou sobre o estado de saúde da filha, fruto do relacionamento com a jornalista Daiana Garbin. Lua, de 3 anos, foi diagnosticada com retinoblastoma, um câncer raro que atinge os olhos, em outubro de 2021. Segundo o jornalista, a pequena leva uma vida normal dentro do possível e está frequentando a escola.

"Ela está muito sapeca, precisa de quatro adultos para vigiar - um em cada ponto cardeal - senão, ela foge. Ela é muito arteira, esperta e está bem. Está em tratamento ainda. O câncer vai demorar bastante para a gente poder comemorar alguma coisa, a gente tem o dia a dia, porque ele é traiçoeiro", disse ele ao portal Quem.

"Mas a gente tenta dar a ela a vida mais normal possível. Então, ela está na escola. Inclusive, está com uma virose, porque, na escola é assim, uma semana em casa, uma semana na escola. E está tudo bem, ela tem uma vida, dentro do possível, normal", continuou.

O jornalista também contou como a menina lida com a situação. "E ela é muito aguerrida, ela ignora o tratamento, ela não está nem aí para nada. Acho que tem crianças que, depois de passarem pelo o que ela passou, podem ficar retraídas, com razão, de ficarem desconfiadas, se a pessoa vai furar com uma agulha", relatou.

"Ela é ao contrário, ela é a que chuta, que dá soco, fala: 'Me solta, que eu não vou fazer exame nenhum'. Ela é assim. Está difícil, mas está um barato", disse.

Criador de conteúdo digital

Longe da TV de forma fixa desde que deixou o The Voice, em 2021, Tiago encara uma rotina de criador de conteúdo digital com lives nos canais TiaGOL e Canal do Laifinho. "O fato de você trabalhar sozinho no digital é que pode te dar preguiça. Você não tem chefe, então pode se dar ao luxo de não fazer alguma coisa, mas estou gostando muito de poder controlar pela primeira vez o meu tempo", analisou.