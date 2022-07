Thiaguinho e Carol Peixinho surgem juntinhos curtindo noite animada

Thiaguinho e Carol Peixinho curtiram muito um evento em São Paulo e fizeram questão de registrar o momento

CARAS Digital Publicado em 22/07/2022, às 13h39

Nesta sexta-feira, 22, Thiaguinho (39) decidiu usar suas redes sociais para exibir um momento romântico que viveu ao lado da namorada, Carol Peixinho (37), durante um evento que eles foram em São Paulo.

O pagodeiro publicou uma foto onde ele aparece coladinho com a amada, curtindo uma noite animada, enquanto usavam looks elegantes.

Ela apostou em um look all black, com calça, top rendado e blazer, enquanto ele usava uma calça jeans resgada, uma camisa braça e um moletom cinza.

Na legenda, Thiaguinho escreveu: "About yesterday…", que significa "Sobre ontem…", em português. Já Carol, ao ver o post, comentou apenas um emoji de coração.

O casal esteve presente na festa de aniversário de Marcus Buaiz (42), ex-marido de Wanessa Camargo (39), que reuniu, além deles, o influenciador Carlinhos Maia (31) e uma série de outros amigos em sua mansão.

Rapidamente, os seguidores do artista passaram a comentar no post: "Lindos!", disse um. "Pense em um casal top! Energia surreal!", escreveu outro. "Que beleza é essa?", falou ainda um terceiro.

Confira o clique de Thiaguinho e Carol peixinho curtindo juntos uma noite animada:

View this post on Instagram Uma publicação compartilhada por Thiago André (@thbarbosa)

Thiaguinho relembra participação no Fama

Recentemente, Thiaguinho usou suas redes sociais para lembrar e celebrar a sua participação no programa Fama, há 20 anos.

O cantor publicou um clique onde ele aparecia, ainda com seus 19 anos, nos bastidores do programa que lhe apresentou para o grande público.

"Há exatamente 20 anos a gente se conheceu através do programa Fama... E Thamo junto até hoje!", escreveu ele na legenda do post em questão.