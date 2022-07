Thammy Miranda rebate pergunta: 'O pai do meu filho sou eu'

Thammy Miranda dá lição para quem pergunta sobre a paternidade do seu filho e faz desabafo sobre o papel do pai na criação dos filhos

CARAS Digital Publicado em 28/07/2022, às 19h27

O ator e político Thammy Miranda gravou um vídeo para rebater uma pergunta que sempre recebe nas redes sociais. Ele disse que sempre é questionado sobre quem é o pai do seu filho e resolveu rebater os comentários maldosos de uma vez. O artista afirmou que é o pai do filho, Bento, fruto do casamento com Andressa Ferreira Miranda.

No vídeo, ele afirmou: “Muitos se perguntam quem é o pai do meu filho, o pai do meu sou eu. Mas se você quer tanto julgar quem é ou não é pai, porque vocês não ficam revoltados com os mais de 56 mil pais que não registraram seus filhos só esse ano, em 2022?”.

Então, ele deu um show ao defender a sua paternidade. "Eu não só sou pai do meu filho, como eu crio, dou amor, respeito, educação, e por aí vai. Enquanto isso, tem muitos que nem assumem, que é o mínimo, a obrigação, ou quando assumem, não participam da educação. Ser pai é isso, é assumir, participar, dar carinho, respeito, educação e tudo que uma criança precisa", disse ele, que ainda complementou na legenda da publicação: "Eu nem deveria responder essa pergunta. Mas faço questão", finalizou.

Assista ao vídeo de Thammy Miranda: