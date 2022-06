Thais Fersoza aproveita pausa na rotina em meio à natureza: ''Respirar''

Na cachoeira, apresentadora Thais Fersoza aproveita pausa na rotina para curtir manhã em meio à natureza e reflete sobre

CARAS Digital Publicado em 29/06/2022, às 12h06

A apresentadora Thais Fersoza (38) aproveitou a pausa na rotina na manhã desta quarta-feira, 29, para respirar e se conectar com a natureza!

Em seu perfil oficial no Instagram, a esposa do cantor Michel Teló (41) encantou ao posar em uma pequena cachoeira, repleta de verde e flores, e aproveitou o momento para agradecer:"É preciso respirar! Ar puro, pés no chão, coração aberto… sentir a vida mais forte dentro da gente nesse contato com a natureza", falou ela.

Ainda na legenda, ela aproveitou para fazer uma pequena brincadeira sobre compartilhar o registro em seu feed: "Sim, eu sei que essa foto não dá curtidas... Que tem que ser vídeo mas não resisti a esse registro divino! Obrigada Senhor!", disparou ela.

Nos comentários, é claro, não faltaram elogios para a mãe da Melinda (5) e do Teodoro (4): "Maravilhosa! A foto está linda e irei curtir várias vezes", disparou uma admiradora. "Que lugar lindo", destacaram. "Que paz! Aproveita muito", disse um terceiro.

Thais Fersoza revela que a família está de mudança definitiva para o Rio de Janeiro:

Ainda recentemente, Thais Fersoza e Michel Telo estão se mudando definitivamente para o Rio de Janeiro com os filhos após meses morando para gravações. O casal e os filhos passaram uma temporada na Cidade Maravilhosa a trabalho e agora resolveram ficar de vez.

"Alguns já sabem, outros vão saber agora: é oficial. A família FERLÓ (ou seria TELORSOZA, FERTEÓ, TESOZA?) vai ficar no Rio de Janeiro de mala e cuia! Essa lindeza de cidade ia nos acolher por 4 meses no início da pandemia, mas o tempo foi passando e a gente gostando, até que o pantaneiro finalmente conseguiu conversar a carioca a voltar pra sua terra", contou a ex-modelo na legenda.