Michel Teló faz fotos encantadoras de Thais Fersoza e os filhos na praia

Com os filhos, Thais Fersoza surgiu curtindo momento com os filhos em cliques feitos pelo marido

CARAS Digital Publicado em 18/06/2022, às 10h09

O cantor Michel Teló (41) flagrou a esposa Thais Fersoza (38) e os filhos se divertindo em uma praia.

Neste sábado, 18, a apresentadora compartilhou os registros feitos pelo marido ao lado dos herdeiros, Melinda (6) e Teodoro (5), brincando na areia e encantou.

"Uma manhã muito feliz com esses registros lindos feito pelo papai! BOM DIAAAA", desejou a atriz ao aparecer radiante com os pequenos no momento em família.

Nos comentários, os internautas se derreteram pelo trio curtindo a praia com roupa de frio. "Lindos", admiraram os fãs. "Família linda", disseram outros.

Nas últimas semanas, Michel Teló foi flagrado com Thais Fersoza e os herdeiros em um passeio divertido em um shopping no Rio de Janeiro. Na ocasião, os famosos deram um show de simpatia ao perceberem que estavam sendo fotografados.

A saída com a família aconteceu logo após o cantor ficar isolado depois de contrair covid-19. Até descobrir estar com a doença, o artista fez quatro testes.

Thais Fersoza curte praia com os filhos; veja as fotos: