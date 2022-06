Thais Fersoza revela que a família está de mudança definitiva para o Rio de Janeiro

Após meses morando para gravações, Thais Fersoza e Michel Telo estão se mudando definitivamente para o Rio com os filhos

CARAS Digital Publicado em 23/06/2022, às 18h24

Nesta quinta-feira, 23, Thais Fersoza (38) usou as suas redes sociais para revelar que ela e família estão de mudança para o Rio de Janeiro.

A apresentadora, o marido, Michel Teló (41), e os filhos, Melinda (5) e Teodoro (4), passaram uma temporada na Cidade Maravilhosa durante algumas gravações, e agora resolveram ficar de vez.

No perfil do Instagram, a atriz compartilhou um vídeo falando da novidade e animou os seguidores. "Viemos passar 4 meses no Rio... e agora resolvemos ficar de vez", disse ela.

"Alguns já sabem, outros vão saber agora: é oficial. A família FERLÓ (ou seria TELORSOZA, FERTEÓ, TESOZA?) vai ficar no Rio de Janeiro de mala e cuia! Essa lindeza de cidade ia nos acolher por 4 meses no início da pandemia, mas o tempo foi passando e a gente gostando, até que o pantaneiro finalmente conseguiu conversar a carioca a voltar pra sua terra", contou Thais na legenda.

Nos comentários, os admiradores mandaram boas energias para a nova etapa. "Bela escolha! Os pequenos devem adorar a praia e tudo fica mais acessível", "O Rio é Maravilhoso, igual a sua Família", "Que delícia, parabéns à família", dispararam.

CONFIRA O ANÚNCIO DE THAIS FERSOZA