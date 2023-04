Thais Carla enfrentou batalha judicial contra famoso após expor gordofobia na web

A influenciadora Thais Carla foi alvo de chacota de famoso e iniciou batalha na justiça em busca de seus direitos

A influenciadora Thais Carla (31), conhecida por seu ativismo contra a gordofobia, voltou a ser destaque na mídia após compartilhar um registro pessoal no Instagram. O clique gerou polêmica e alguns comentários maldosos, algo recorrente na vida da dançarina, que, inclusive, já enfrentou uma batalha judicial contra um comediante famoso.

O caso envolvendo Thais aconteceu em 2021 e ganhou repercussão após viralizar um vídeo no qual ela faz críticas à estrutura das aeronaves para receber pessoas gordas. Revoltado com a postura da influencer, o comediante Léo Lins (40), do programa The Noite, do SBT, usou a situação como chacota em sua rede social.

A postura do colega de Danilo Gentili, que diz ser o "rei do humor negro", logo ganhou destaque nas redes sociais e Thais iniciou sua briga na justiça, que mais tarde resultou em sua vitória.

Na sentença, os juízes avaliaram que Léo foi gordofóbico com a influenciadora e teria que pagar a indenização no valor de R$ 5 mil: "O réu exalou inequívoca gordofobia, inclusive encorajando que as pessoas inscritas nas suas redes sociais publicassem mensagens igualmente ofensivas contra ela. Não há dúvidas da ofensa sofrida".

Os juízes Francinaldo Santos Palmeira e Carolina Almeida da Cunha Guedes também afirmaram que apesar do Estado garantir o direito da liberdade de expressão, "é dever estatal proteger as minorias. Dessa maneira, não é tolerável o discurso de ódio ou quaisquer atividades nocivas à Dignidade do Outro".



Ainda foi destacado que Leo se aproveitou da fama de Thais para tentar chamar atenção nas redes sociais e promover discurso de ódio. "A imagem da autora foi utilizada para promoção do réu, com nítido proveito econômico, esse, se valeu de uma pessoa pública para gerar conteúdo e propagar ofensas", disseram os juízes.

Em sua defesa, Léo lamentou a decisão judicial e ainda fez piada. “Eu estou recorrendo. Não divulguei dado pessoal nenhum. Outra mentira. Não sei do que estão falando aqui. Quando você coloca na balança da Justiça eu e uma gorda, para que lado a balança pesa?”, disse.

Ele completou dizendo que Thais iria gastar a indenização com fast-food. " Caso ela vença e eu tenha que pagar os R$ 5 mil quem ficará muito feliz é o McDonald’s. Espero que a condenação venha perto do McDia Feliz, pois assim vou me sentir ajudando crianças com câncer e não uma gorda a ter um infarto", declarou.