Tarólogo prevê nova traição para Maíra Cardi: 'Confusão muito grande'

Tarólogo fez previsões para futuro amoroso de Maíra Cardi e entregou nova traição com envolvimento de uma morena

Maíra Cardi (39) e Thiago Nigro (32), também conhecido como Primo Rico, ficaram noivos após quase dois meses de romance em abril deste ano e já estão com o casamento marcado para setembro. Em entrevista à Contigo!, o tarólogo Val Couto fez suas previsões para o futuro amoroso da influenciadora e entregou uma nova traição para Maíra Cardi, com o envolvimento de uma morena no relacionamento: "Confusão muito grande".

"Maíra Cardi terá muita sorte na vida dela. Se ela estiver em um relacionamento, pode ter uma confusão muito grande envolvendo um falatório ligado à traição. Vejo uma conversa muito grande envolvendo uma traição que está vindo para o futuro da Maíra. 'Val, você quer dizer que a Maíra vai ser traída?', eu vejo, sim, que ela vai passar por grandes obstáculos na vida dela. Não será algo legal", compartilhou o tarólogo sobre o futuro de Maíra Cardi .

"Não vejo casamento. Vejo cortes e conversas desencontradas na vida dos dois. Vejo uma confusão muito grande envolvendo uma mulher morena muito bonita, que vai trazer um contexto e vai ser um falatório muito grande, até uma possível traição chegando aí na vida de Maíra Cardi. Tem algo chegando que não é legal e que vai decepcionar muito a influenciadora", completou Val Couto sobre o casamento da ex-BBB com Thiago Nigro .

Com data marcada para a cerimônia, Maíra Cardi já refletiu sobre a relação com o noivo nas redes sociais: "Deixar de ser o homem da minha própria vida é assustador, é doloroso. Mas dois homens não ocupam o mesmo espaço, e pela primeira vez na minha vida eu entendo a palavra respeito e submissão. Para entender qualquer coisa, o primeiro passo é querer: submissão e respeito aos homens nada tem a ver com disputar força ou espaço, mas eu estava machucada demais para entender isso".