Maíra Cardi se defende após olhar os directs do noivo, Thiago Nigro: 'Errada sou eu?'

Maíra Cardi expõe mensagem de mulher para seu noivo, Thiago Nigro, e rebate as críticas: 'Decisão nossa'

A coach e influenciadora digital Maíra Cardi rebateu as críticas que recebeu após revelar mensagens de uma mulher para seu noivo, o influenciador digital Thiago Nigro. Ela contou que o casal decidiu compartilhar as senhas deles nas redes sociais e ela se deparou com uma mulher dando em cima do seu amado. Assim, ela veio à público para contar que não gosta desse tipo de atitude. Ao ver a repercussão, ela se defendeu.

Maíra deixou um comentário em um post do perfil Subcelebrities no Instagram e deu a sua opinião sobre o assunto. “Quem está criticando, me responda: você gostaria de ver o namorado/noivo/marido recebendo fotos e vídeos íntimos não solicitado de uma mulher? Porque eu não gosto! Também não gosto quando um homem me manda esse tipo de conteúdo, porque é invasivo e constrangedor! Se fosse um homem com certeza iríamos para a delegacia denunciá-lo, né?”, disse ela.

E completou: “Errada sou eu ou a pessoa que está mandando esses conteúdos? Então, antes de mandar qualquer coisa para alguém, seja a pessoa comprometida ou não, melhor saber se ela te deu permissão paraisso, se ela quer ou não, pois da mesma maneira que nós mulheres nos sentimos invadidas, eles também podem se sentir assim”.

Por fim, Maíra falou sobre a troca de senhas entre ela e Thiago. “Compartilhar as senhas foi uma decisão nossa, mas não fui eu que achei o direct dela, foi ele, que me mostrou porque não gostou”, declarou.

Maíra Cardi se declara para Thiago Nigro

A influenciadora digital Maíra Cardi decidiu abrir o coração sobre as dificuldades emocionais e financeiras em sua trajetória. Segundo a coach fitness, essa foi a primeira tarde que ela passou com sua filha, Sophia, sem se preocupar com seu trabalho ou outras responsabilidades, graças ao apoio do namorado, o influenciador Thiago Nigro, conhecido como 'Primo Rico'.

Maíra iniciou uma série de reflexões sobre "inseguranças de uma mãe e mulher" em seu stories do Instagram. A ex-BBB relembrou que passou por inúmeras dificuldades financeiras durante sua carreira e revelou o diagnóstico de depressão pós-parto. Mas ela contou que, mesmo com a doença, nunca teve a oportunidade de parar de trabalhar.

“Toda aberta da cesárea ainda, eu já estava no meu computador e nos atendimentos de consultoria que fazia”, escreveu a influenciadora. “Na época fui muito criticada, como se fosse opcional não trabalhar. Eu tinha muitas contas para pagar e uma galera dependendo de mim”, Maíra desabafou.

“Às vezes, ficava sem comer porque a grana não dava [...] Já lavei banheiro. Fiz e vendi marmitas. Já ralei muito para chegar onde estou”, disse Maíra, que afirmou não depender de homem: “Nunca tive o privilégio de poder depender de ninguém. Nem financeiramente, muito menos emocionalmente, mas já fiz o papel ao contrário”, ela disparou.

Após se denominar seu próprio “velho da lancha”, Maíra disse que agora conta com o suporte financeiro e emocional do noivo, Thiago Nigro, para passar mais tempo com sua filha: “Posso sentir segurança emocional e financeira em um homem! [...] Que alívio, como sou grata por ele ter chegado”, ela se derreteu pelo influenciador financeiro.