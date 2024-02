Tania Khalill sobre voltar às novelas: ‘Período que exige já não se encaixa na minha vida’

Tania Khalill mora nos Estados Unidos com Jair e as filhas há seis anos. À Revista CARAS, ela comenta possibilidade de voltar para a TV brasileira

Casados há 23 anos, Jair Oliveira (48) e Tania Khalill (46) estão radicada nos Estados Unidos há seis anos. Adaptados à rotina americana, o casal não descarta a possibilidade de voltar um dia para o Brasil. Longe das novelas desde 2013, a atriz contou com exclusividade a Revista CARAS que faria novamente novelas, mas com ponderações. “O período que se exige já não se encaixa na minha vida”, diz.

Desde a mudança para outro País, a agenda de trabalho de Jair e Tania precisou ser reinventada. “A gente segue trabalhando com o Brasil. Ainda tenho minha produtora com o Simoninha e trabalho muito com composição e produção musical. Fazemos publicidade para TV, cinema, e faço tudo remotamente. Obviamente que não faço tantos shows como fazia antes, quando morava lá”, comenta o artista.

Jair montou uma plataforma de produção criativa, a Marshmelody, e acaba de criar um curso on-line sobre criatividade, além de seguir com o projeto infantil Grandes Pequeninos ao lado da eleita. Além disso, ele se prepara para lançar o disco Tecoá e mantém um perfil nas redes sociais com Tania sobre receitas.

Já a atriz aposta na junção da arte com a yoga e a sua formação de psicóloga, com o projeto Palco da Vida. Mas questionada se voltaria para as telenovelas, ela declara: “Sinto saudade de fazer, mas o período que se exige, de um ano, já não se encaixa na minha vida. Hoje, já tem formatos mais curtos no streaming e com tempo de série. Com as meninas maiores, eu me sinto mais livre”.

E por falar em Laura (12) e Isabela (16), Tania revela que as duas se inspiram nos pais. Ambas se dedicam à veia artística: a primogênita canta e faz teatro musical, enquanto a caçula adora dançar.