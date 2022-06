Taís Araújo se declara com recado para a amiga Camila Pitanga

Taís Araújo celebra a amizade com Camila Pitanga e desmente boatos que circularam pela internet sobre as duas

CARAS Digital Publicado em 15/06/2022, às 10h33

A atriz Taís Araújo (43) comemorou a sua amizade com a atriz Camila Pitanga (45) em um novo post nas redes sociais. Ela decidiu responder aos boatos de que teria um envolvimento amoroso com a colega de profissão e resolveu negar com muito bom humor.

Taís relembrou fotos das duas juntas e falou sobre a amizade delas em um post especial. Ela compartilhou um post de uma manchete falsa sobre as duas e desmentiu os boatos. Assim, ela se declarou para a amiga.

“Camila, eu te amo! Falei essa frase primeiro porque é verdade e pra alimentar um site de fofoca mentiroso que insiste em dizer que estamos namorando hahahah! (Mas se a gente estivesse, meu amor, a gente iria parar o Brasil) Te amo mesmo e te desejo toda saúde desse mundo, minha amiga!

Seja feliz e aproveite a sua vida! Não sou sua namorada, mas somos família. Sou sua amiga e estarei aqui pra sempre, de mãos dadas com você (mesmo enchendo seu saco de vez em quando). Aproveite seu dia, mirmã!", disse ela.

Ao ver o post de Taís, Camila respondeu: "Ahhhhh namorada hahahhahaha agora é sério: uma honra ser família contigo, uma alegria caminhar nesse mundo e ter vc como inspiração e amizade. Coração cheio aqui!".

Atualmente, Taís Araújo pode ser vista como Anita e Clarice na novela Cara e Coragem, da Globo.

Post de Taís Araújo sobre Camila Pitanga: