Tadeu Schmidt exibe novo visual e família reprova: ''O pior é que não é filtro''

O apresentador Tadeu Schmidt (48) surpreendeu os seguidores ao surgir com um novo visual nas redes sociais na manhã desta terça-feira, 11!

O jornalista, que comanda o reality Big Brother Brasil, compartilhou um clique mostrando que resolveu adotar um bigode. O próprio artista afirmou que a transformação não agradou a esposa, Ana Cristina Schmidt, e as filhas, Laura e Valentina, que posaram em foto ao lado dele reprovando o bigode.

"Não é filtro. O pior é que não é filtro. A família Schmidt adorou. Confira na segunda foto", brincou Tadeu Schmidt na legenda da publicação em seu Instagram.

"Sensacional", elogiou Lucio Mauro Filho. "Entrou pro meu timeeeee hehehe adorei el bigodonnn Xmith!", disse o ex-BBB Eliezer. "Tá parecendo o Burt Reinolds", destacou Rodrigo Lombardi.

Os fãs também não gostaram muito do visual e compararam Tadeu com o personagem Tibério, interpretado por Guito em Pantanal. "Fase Tibério de Pantanal", comparou um seguidor. "Tira o bigode pelo amor de Deus", pediu outra. "Tenório é você?", questionou mais um. "Ô, Tadeu, Pantanal acabou, não gostei kkkkkkk", falou mais uma.

Nos Stories, Schmidt ainda fez uma enquete: "BBBigode?", brincou ele, dando três opções de resposta, entre elas, "pelo amor de Deus, não!".

Confira o novo visual de Tadeu Schmidt:

Tadeu Schmidt e Pedro Bial se encontram em voo

Tadeu Schmidt e o primeiro comandante da atração, Pedro Bial (64) se encontram durante um voo e registraram o momento nas redes sociais. Na imagem, publicada por Tadeu em sua conta pessoal no Instagram, os dois apresentadores aparecem juntinhos e abraçados, enquanto davam largos sorrisos para a câmera, mostrando a grande amizade deles. "Quando o aprendiz encontra o mestre… Pra completar a jornada, voltei pra casa no mesmo voo do ídolo Pedro Bial! Um abraço supercarinhoso e um papo rápido e alegre com o amigo que eu não encontrava havia tanto tempo… Injeção extra de inspiração pro BBB23!", comemorou Tadeu.

