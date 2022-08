Tadeu Schmidt e Pedro Bial se encontram durante voo: ''Quando o aprendiz encontra o mestre...''

Tadeu Schmidt e Pedro Bial se encontraram durante um voo e fizeram questão de registrar o momento nas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 26/08/2022, às 18h33

Nesta sexta-feira, 26, a internet pode ver um encontro de gerações do Big Brother Brasil. Isso porque o atual apresentador do programa, Tadeu Schmidt (47) e o primeiro comandante da atração, Pedro Bial (64) se encontram durante um voo e registraram o momento nas redes sociais.

Na imagem, publicada por Tadeu em sua conta pessoal no Instagram, os dois apresentadores aparecem juntinhos e abraçados, enquanto davam largos sorrisos para a câmera, mostrando a grande amizade deles.

Na legenda, Tadeu comemorou o momento: "Quando o aprendiz encontra o mestre… Pra completar a jornada, voltei pra casa no mesmo voo do ídolo Pedro Bial! Um abraço supercarinhoso e um papo rápido e alegre com o amigo que eu não encontrava havia tanto tempo… Injeção extra de inspiração pro BBB23!"

Rapidamente, os seguidores do artista passaram a comentar no post: "Encontro de milhões!", disse um. "Dois grandes!", falou outro. "Os maiores!", escreveu um terceiro.

Confira a foto do encontro de Tadeu Schmidt e Pedro Bial:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Tadeu Schmidt (@tadeuschmidt)

Tadeu Schimidt começa semana fazendo nova dieta

Recententemente, Tadeu Schmidt usou suas redes sociais para exibir a dieta que começou a fazer no início da semana. "Bom dia! Boa semana, viva a segunda-feira! Começa a semana, é hora de começar uma coisa importante. Eu, por exemplo, pensei em começar a dieta... mas estou avaliando outras opções também", disse ele no vídeo publicado em suas redes.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!