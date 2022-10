Sylvester Stallone fala sobre curta separação com esposa: ‘Período tumultuado’

Ator Sylvester Stallone diz que breve período de separação com Jennifer Flavin foi uma lição difícil

Em uma entrevista neste domingo, 30, o ator Sylvester Stallone (76) apareceu falando pela primeira vez sobre a breve separação que teve com Jennifer Flavin (54), que anunciou o divórcio em agosto, mas acabaram voltando em setembro.

"Vamos dizer que foi um período muito tumultuado. Houve um renascimento do que é mais valioso no mundo, que é meu amor pela minha família. Ele é uma prioridade sobre o meu trabalho, e essa foi uma lição difícil de se aprender", revelou Sylvester, para entrevista ao The Sunday Times, replicada pela People após a matéria original ser apagada.

No dia 24 de agosto, a notícia da separação de Sylvester Stallone e Jennifer Flavin rolou na internet, após a ex-modelo entrar com o pedido de divórcio, acusando o ator de transferir e esconder bens dos fundos conjugais.

Mas, depois de um mês, o casal disse que teriam resolvido discutir os problemas matrimoniais que vinham assolando o relacionamento, fora dos tribunais. Sendo assim, desistindo da separação definitiva. Então, em outubro, começaram a ser vistos juntos novamente, usando suas respectivas alianças.

Além disso, ele aproveitou para falar sobre sua relação com os cinco filhos. Sylvester é pai de Sage e Seargeoh, de seu primeiro casamento, com Sasha Szack, e Sophia, Sistine e Scarlet, que teve com Jennifer, com que está casado há 25 anos.

"Eu não prestei atenção suficiente enquanto eles cresciam. Era muito focado em minha carreira e agora estou tipo 'Ok, eu não tenho mais muito tempo pela frente e quero começar a saber mais sobre as vidas deles. Eu pergunto sobre seus dias e eles começaram um pouco monossilábicos. Aí ouvi um deles dizer 'Eu estava pensando em você agora!'. Meu Deus, eu nunca tinha escutado isso antes na minha vida. Quando uma filha sabe que você se importa, ela estará ali para sempre", declarou.