Suzana Alves, a Tiazinha, já namorou ator da Globo no passado; saiba quem

Suzana Alves namorou com ator famoso no auge da fama e acabou tendo problemas pessoais após término

Símbolo sexual da década de 1990 e 2000, a atriz Suzana Alves (44), a eterna Tiazinha, por anos foi uma figura recheada de mistérios. Alguns deles envolvendo sua vida pessoal, a qual ela sempre fez questão de se manter discreta e longe dos holofotes.

Um dos detalhes que deixa mais os fãs curiosos, é a respeito de sua vida afetiva. O que poucas pessoas sabem, é que ela manteve um relacionamento duradouro com o ator Eriberto Leão.

Suzana Alves namorou com Eriberto Leão por seis anos, finalizando o romance em 2004. Os dois viveram uma pequena crise em 2002, mas logo em seguida retomaram o relacionamento e até chegaram a morar juntos.

Suzana e Eriberto ficaram juntos por anos, boa parte enquanto a atriz estava no auge da carreira aproveitando o sucesso da personagem Tiazinha na televisão e em ações publicitárias. Quando o namoro chegou ao fim, a famosa confessou ter sofrido bastante e até foi diagnosticada com depressão.

Em entrevista à Veja, ela desabafou que não conseguiu construir boas relações, por medo de ser objetificada por homens. "Eu tinha medo de que eles se aproximassem em busca da personagem. Não queria alguém atrás de um sex symbol, mas da mulher que sou", disse.

Atualmente Suzana é casada com o tenista Flávio Saretta, com quem tem um filho de quase sete anos, chamado Benjamin. Ainda nos anos 2000, após deixar de interpretar Tiazinha, entrou para o reality Casa dos Artistas, do SBT, o qual conquistou o terceiro lugar.

Em tempo, Suzana deu uma entrevista ao jornalista Leo Dias e falou sobre ter se tornado uma personalidade popular no final dos anos 90. Ela revelou que ganhou mais de R$ 2 milhões com os ensaios que fez para a Playboy.

"Comprei [casa], eu ganhei muito dinheiro, eu não lembro ao certo, tenho de ver os contratos, mas ganhei mais de R$ 2 milhões com a primeira revista”, contou Suzana Alves ao jornalista Leo Dias.