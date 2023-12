Susana Vieira fala sobre amizade com gerações mais jovens: 'Conviver com aquela pasmaceira'

Em entrevista à CARAS Brasil, Susana Vieira refletiu sobre não ter sido amiga de sua geração na televisão

Susana Vieira (81) cultivou inúmeras amizades ao longo de sua carreira nos bastidores do meio artístico. Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz falou sobre o motivo de se aproximar de pessoas mais jovens e refletiu sobre não ter sido amiga de sua geração na televisão: "Conviver com aquela pasmaceira".

"Nunca fui amiga da minha geração na televisão. Sempre fui do pessoal mais jovem porque tenho essa energia. Não posso chegar em um camarim que a pessoa está: 'Ah não sei, ontem [passei mal]'. Eu já digo: 'Estou passando mal, com dor de barriga, onde tem um remédio?'. Mas tem pessoas que ficam: 'Vai demorar muito?'", declarou Susana Vieira .

"É o estilo de cada um, mas eu preciso estar perto de gente jovem, que me estimule, que me dê um empurrão. Não posso conviver com aquela pasmaceira", acrescentou a atriz, que conquistou mais de 50 anos de carreira na televisão .

Susana Vieira contou que grande parte do seu círculo de amizade vem dos bastidores do meio artístico com elencos de novelas das quais que participou. "Todas as garotas que fizeram minhas filhas viraram minhas melhores amigas. Carolina Dieckmann, Paolla Oliveira, Vanessa Giácomo, Barbara Paz, Drica Moraes, Vivianne Pasmanter, Regiane Alves. Elas são meu coração, é como se fossem minhas filhas. Quase todas começaram na Globo fazendo minhas filhas e ficaram minhas amigas", compartilhou.

