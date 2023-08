Surreal! Zé Felipe é criticado ao zoar funcionária sem dentes: "Tá igual cavalo"

Zé Felipe é criticado ao zoar funcionária sem dentes; postura foi criticada nas redes sociais

O cantor sertanejo Zé Felipe gerou polêmica nas redes sociais ao aparecer em um vídeo fazendo uma "piada" com uma funcionária que trabalha em sua casa. Quem compartilhou a gravação foi a esposa do rapaz, Virgínia Fonseca.

No vídeo, eles filmam uma das funcionárias e conversam sobre sua solteirice. Foi então que ele zombou da aparência e da ausência de dentes da profissional. “Tá igual cavalo, só com quatro [dentes] em cima e quatro embaixo”, declarou ele.

Após o vídeo viralizar, seguidores criticaram duramente o cantor. "Não vejo um pingo de graça", declarou um. "Como podem dar fama pra uma pessoa que não sabe falar duas frases??? Vive na sombra decadente do pai e quer falar da aparência alheia, ainda é feio", disparou outro. "Merecia um processo", escreveu outro fã.

Essa não é a primeira vez nos últimos tempos que ele faz uma "piada". Ao vestir a peça de uma amiga da mãe de suas filhas, Maria Alice e Maria Flor, que estão no Brasil com os avós, o único herdeiro de Poliana Rocha não perdeu a oportunidade e brincou sobra estar parecendo o irmão, o ator João Guilherme.

Por a roupa ser um pouco menor do que seu tamanho, Zé Felipe acabou ficando de barriga de fora quando levantava os braços. Ao mostrar o abdômen, ele brincou: "João Guilherme, se levantar o braço vira João Guilherme", dizendo que ficava parecido com o irmão.

Veja:

🚨VEJA: Zé Felipe debocha da aparência de funcionária e a compara com um cavalo.



“Tá igual cavalo, só com quatro [dentes] em cima e quatro embaixo”. pic.twitter.com/73FNcTILWM — poponze (@poponze) August 17, 2023

Zé Felipe debocha de look polêmico do irmão, João Guilherme: "Não tem jeito"

O cantor sertanejo Zé Felipe falou após a polêmica envolvendo o look do irmão, João Guilherme. Ele foi questionado pelos fãs e fez questão de dar sua opinião sobre o visual do caçula dos filhos de Leonardo.