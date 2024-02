Sula Miranda atualiza estado de saúde de Gretchen após cirurgia delicada

Procurada pela CARAS Brasil, Sula Miranda se pronunciou sobre recuperação de Gretchen após cirurgia para retirada do útero

Sula Miranda (60) atualizou o estado de Gretchen (64) após a eterna rainha do rebolado passar por uma cirurgia delicada de retirada do útero na última terça-feira, 20. Procurada pela CARAS Brasil, a cantora garantiu que a irmã já está se recuperando com o devido auxílio médico.

"Gretchen esta ótima, já está em plena recuperação. Tudo ocorreu bem. Como sempre, ela é uma fênix e supera cada situação que lhe é apresentada", disse a musa dos caminhoneiros, celebrando a boa recuperação da mãe de Thammy Miranda.

Diagnosticada com adenomiose, a artista precisou realizar o procedimento de retirada do útero após passar por tratamentos. Ela já havia afirmando que se tratava de uma 'adenomiose benigna' e estava feliz por ter a oportunidade de se cuidar da maneira correta.

"Não é uma cirurgia agradável, é de útero, delicada... sei que vai dar tudo certo... estou bem, confiante e incentivando sempre as mulheres se cuidarem, se cuidem, é muito importante... fiz todos os tratamentos, é uma adenomiose benigna, estou feliz em poder me cuidar para que não aconteçam coisas ruins", disse ela em sua rede social.

Em seguida, ela aproveitou para rebater um comentário maldoso de uma internauta, que afirmou que a cirurgia poderia ser por estética, o que a deixou bastante irritada. Em uma nova postagem, a artista detonou a postura da mulher.

"Ridículo. Idiota. Burro! Nenhuma mulher tira o útero por hobby. Você está louco é?", iniciou a cantora na legenda da publicação. Em seguida, ela reforçou a gravidade do diagnóstico: "Adenomiose não é brincadeira. Você deveria ser cancelado por isso", concluiu.

MAS, AFINAL, O QUE É ADENOMIOSE?

Adenomiose se trata de uma infiltração do endométrio, localizado na camada interna do útero. Conforme especialistas, a doeça é muito comum entre pessoas de 40 a 50 anos e atinge 31% e 61% das mulheres. No entanto, o problema também pode atingir jovens através de sangramento uterino anormal e dismenorreia (as famosas cólicas antes do período menstrual).