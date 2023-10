Submarino Titan: Nova descoberta é feita no local da implosão

Guarda Costeira revela o que encontrou em nova expedição ao local da implosão do submarino Titan, que tentava ir até os destroços do Titanic

A investigação sobre a implosão do submarino Titan, que tentava levar exploradores até os destroços do Titanic, continua sendo feita e uma nova descoberta foi feita. De acordo com a Guarda Costeira, uma nova expedição ao local do acidente trouxe à tona novos itens que foram localizados por lá.

Segundo o site da revista People, os exploradores encontraram mais restos mortais que podem ser dos ocupantes que faleceram na implosão do Titan. Os restos mortais foram trazidos à superfície no dia 4 de outubro e levados para um porto nos Estados Unidos. “Os supostos restos humanos adicionais foram cuidadosamente recuperados dos destroças do Titan e transportados para análise por profissionais médicos nos Estados Unidos”, informaram.

Vale lembrar que o desaparecimento do submersível Titan, da OceanGate Expeditions, foi noticiado no dia 19 de junho, quando a embarcação tentava chegar aos destroços do Titanic com cinco ocupantes. No dia 22 de junho, a morte de todos os ocupantes foi anunciada após a organização de busca encontrar os destroços do submarino. A Guarda Costeira informou que os destroços encontrados correspondiam a uma implosão catastrófica do submarino.

Os cinco ocupantes eram: Stockton Rush, CEO da OceanGate, Shahzada Dawood e seu filho, Suleman Dawood, Hamish Harding e Paul-Henri Nargeolet.

Líder das buscas fala sobre o acidente

O líder das buscas pelo submarino Titan, Edward Cassano, revelou novas informações sobre o resgate do submersível que tentava chegar até os destroços do navio Titanic, mas sofreu uma implosão catastrófica e todos morreram. Em coletiva de imprensa, ele relembrou qual era o plano para o resgate do submarino caso fosse encontrado inteiro e como foi se deparar com os destroços no fundo do mar.

De acordo com o site Daily Mail, Cassano é o executivo-chefe da Pelagic Research Services, que é a empresa chamada pela OceanGate para encontrar o submarino desaparecido. Ele contou que recebeu o chamado para iniciar as buscas às 18h de 18 de junho, que foi o dia que o submersível desapareceu. Então, eles levaram o veículo Odysseus 6K, que é operado remotamente, para o local do desaparecimento e iniciaram as buscas.

Ele se emocionou ao relembrar o que aconteceu. “É muita emoção. As pessoas estão cansadas. Estamos muito tristes por não termos conseguido recuperar o submarino, mas o sistema funcionou”, disse ele. Ele contou que o plano inicial era encontrar o submarino Titan inteiro no fundo do mar e puxá-lo para a superfície o mais rápido possível por meio de um braço mecânico que iria ser acoplado ao submarino para resgatá-lo.

Assim que colocaram o veículo no local das buscas, eles demoraram 90 minutos para chegar até o fundo do mar e descobriram os destroços do submarino Titan. Então, a missão mudou de resgate de pessoas para recuperação dos pedaços do submersível. A Guarda Costeira foi informada sobre a localização dos destroços e entrou em contato com as famílias dos cinco ocupantes que morreram no acidente.

Ao ser questionado sobre o que teria causado o acidente com o submarino, ele respondeu: “Eles forçaram além de sua taxa de profundidade”. No entanto, ele não quis opinar sobre a capacidade do submarino e informou que existe uma equipe de investigação sobre o caso.