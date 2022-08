Sophia Abrahão se declara para Sérgio Malheiros em vídeo especial

Atriz Sophia Abrahão usou as redes sociais para compartilhar um vídeo especial ao lado do amado, Sérgio Malheiros

Redação Publicado em 02/08/2022, às 10h39

A atriz Sophia Abrahão (31) aproveitou a última segunda-feira, 1, para compartilhar um vídeo especial ao lado do amado, Sérgio Malheiros (29).

Em seu perfil no Instagram, Sophia Abrahão mostrou alguns momentos especiais que viveu ao lado de Sérgio e se declarou ao som da música Those Eyes, da banda New West.

No vídeo em que o casal apareceu curtindo um ao outro, Sophia aproveitou para se declarar com a música: "Porque todas as pequenas coisas que você faz, são o que me lembram porque eu me apaixonei por você", diz a letra da canção.

E, claro, nos comentários da publicação, fãs e amigos do casal aproveitaram o espaço para enaltecer a beleza de Sophia e Sérgio: "Lindos demais", escreveu um seguidor. "Amor verdadeiro", destacou outro. "Casal de milhões", disse o terceiro.

Veja o vídeo de Sophia Abrahão com Sérgio Malheiros:

Sophia Abrahão reencontra os fãs paulistas pela primeira vez após 2 anos:

Neste sábado, 2, Sophia Abrahão (31) fará o seu primeiro encontro com fãs paulistas após 2 anos longe, promovendo, em São Paulo, o Tirus Day, um evento que reúne anualmente seus fãs. A primeira edição dessa reunião especial aconteceu em 2019, mas a data sempre foi comemorada pelos admiradores da artista, todo o dia 22 de abril. Devido à pandemia de covid-19, Sophia ficou 2 anos separadas dos fãs, mas o retorno será triunfal.

