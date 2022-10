Sophia Abrahão aproveita o dia praticando esporte aquático

Atriz Sophia Abrahão mostra sua tentativa de praticar stand-up paddle em rio

Nesta sexta-feira, 14, a atriz Sophia Abrahão (31) aproveitou seu dia para praticar um esporte aquático. Em suas redes sociais, a atriz apareceu mostrando sua experiência ao fazer stand-up paddle.

“Sextamos com stand-up por aqui! Gostei tanto que voltei, já até marquei o próximo. Muito obrigado pela recepção de sempre @dialindosup”, escreveu a ruiva na legenda da publicação que fez em sua conta oficial no Instagram.

Nos comentários, seus seguidores adoraram a experiência que a atriz decidiu viver nesta sexta. “Que tudo”, comentou uma fã. “Amo”, dise outra. “Sorriso perfeito, musa do verão”, elogiou uma terceira seguidora.

Veja a publicação de Sophia Abrahão:

