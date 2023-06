Sonia Abrão recorda clique com o pai falecido: "Um amor que nunca morre"

A apresentadora Sonia Abrão falou da saudade que sente do pai, que faleceu há 11 anos

Nesta segunda-feira, 19, a apresentadora Sonia Abrão, do programa A Tarde É Sua, da RedeTV!, usou as redes sociais para relembrar uma foto ao lado de seu pai, Benedito Abrão, que faleceu há 11 anos, devido a problemas pulmonares.

Em seu perfil oficial no Instagram, a jornalista publicou uma foto em que aparece ao lado pai e lamentou a saudade que sente dele. Ela também aproveitou a postagem para demonstrar todo o amor que tem por ele.

"Paizinho… 11 anos sem você!!! Meu querido, meu velho, meu amigo! Um amor que nunca morre!", escreveu Sonia, que colocou ao fundo a música 'Meu Querido, Meu Velho, Meu Amigo', do cantor Roberto Carlos.

O pai da apresentadora faleceu no dia 19 de junho de 2012, aos 84 anos. Na ocasião, ele estava internado no Hospital HCor, em São Paulo, tratando de problemas pulmonares. Sonia comunicou os fãs sobre a morte em seu perfil no Twitter. "Adeus, meu pai querido! Vamos te amar pra sempre", disse ela.

Nora de Sonia Abrão surpreende com tema de aniversário

A nora de Sonia Abrão, Bella Morais, completou 29 anos de vida e fez uma festa para celebrar a chegada do novo ciclo. Em sua rede social, a apresentadora compartilhou vários registros do momento especial entre amigos e familiares e encantou os internautas.

Muito amiga da esposa de seu filho, Jorge Abrão, a jornalista fez questão de exibir cada detalhes da celebração e surpreendeu ao exibir a decoração escolhida pela moça. Apesar de ser adulta, Bella mostrou seu lado de criança e admiradora da Disney ao apostar na Minnie.

"Já que eu não pude ir até a Disney, dessa vez o Jorge Abrão trouxe a Disney até mim. Obrigada por todo amor que vocês me dão e por ser a segunda mãe mais maravilhosa que eu poderia ter, amo vocês sogrinha", declarou-se a moça para Sonia.

