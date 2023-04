Sonia Abrão perdeu emprego após curtição com amigas: "Era só Aventura"

Em passagem no Podcast CARAS, Sonia Abrão afirmou que viveu momentos de pura curtição na juventude e revelou detalhe ousado

Discreta em sua vida pessoal, a apresentadora Sonia Abrão (59) confessou que já viveu momentos de pura curtição na juventude. A famosa chegou a perder o emprego por conta de uma aventura que decidiu fazer com amigas.

Em participação no Podcast CARAS, a comandante do A Tarde é Sua, da Rede TV!, disse que a decisão surgiu após passar por um relacionamento abusivo. Segundo Sonia, a aproximação das amigas foir mega importante para ela se recuperar.

"A gente estava no grupo de pessoas na redação, mesma faixa de idade. Mas não eram pessoas que estavam passando pelo que eu estava passando", disse ela, que foi diagnosticada com síndrome do pânico ao terminar um namoro.

Passado algumas semanas, Sonia reuniu as amigas em uma espécie de intervenção. "Aí uma dessa minhas amigas estava para ir para a Europa, aí eu falei: 'Vamos junto, vamos todo mundo junto?'", contou.

"Fizemos uma viagem parcela 500 mil vezes, nós fomos em 3 mulheres para a Europa. Rodamos 4 mil km, para vocês terem uma ideia. Dirige uma, dirige outra, alugamos um carrinho. E voltamos outras mulheres. Voltamos potência. Vamos viver!", revelou.

Mas apesar de ter conseguido se livrar dos dramas pessoais, Sonia acabou curtindo um pouco demais. " Eu perdi o emprego. Porque era um mês de férias e nós voltamos uns 45 depois. Então você imagina, para mim não teve perdão ", declarou.

"E foi aí que foi mudando minha visão sobre relacionamento, sobre vida. Foi surgindo uma outra mulher. Eu fui amadurecendo. Não foi só uma questão de idade. Foi questão de vivência mesmo, sabe?", afirmou.

A apresentadora ainda confessou que a diversão proporcionou muitas experiências sexuais. "A gente namorou muito, a gente deu para o mundo. Nós passamos 45 dias maravilhosos! Pode ter certeza! Literalmente, porque a gente fez vários países", finalizou ela, que elegeu a Itália com os melhores amantes: "Era só aventura!".