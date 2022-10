Sonia Abrão fica surpresa ao descobrir câncer de Ana Maria Braga: "Pegou todo mundo desprevenido!"

Sonia Abrão ficou surpresa ao descobrir que Ana Maria Braga já lutou contra câncer de mama

Na tarde desta quinta-feira, 27, durante o programa 'A Tarde É Sua', a apresentadora da rede TV, Sonia Abrão (59), ficou surpresa ao descobrir que, além de outros tumores, Ana Maria Braga (73) também já lutou contra o cancêr de mama.

"A Ana fez uma revelação que ninguém imaginava que pudesse ter acontecido, A gente sabe da Ana com câncer de intestino, com câncer no pulmão, de pele, que foi o primeiro de todos que ela desenvolveu. E aí ela revela que ela também teve câncer de mama", afirmou Sonia.

A jornalista revelou que ficou chocada ao receber a notícia, pois mesmo depois de tantos anos trabalhando na comunicação, ela ainda não sabia desse fato. "Uma coisa que o público ignorava, e nós também, que cobrimos essa área, acredito que todo mundo ou praticamente todo mundo ignorasse".

Para concluir, Sonia Abrão parabenizou Ana pela coragem de falar sobre um tema tão delicado e fez um alerta para as mulheres fazerem o autoteste, ressaltando a importância da campanha de Outubro Rosa. "Vamos dar um tapete vermelho pra Ana, porque isso é muito importante. É outubro rosa, mas a informação é pra todos os dias, todos os anos. A gente tem que estar atenta, a gente tem que estar alerta", afirmou.