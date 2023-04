Sonia Abrão critica Simaria por alta exposição na mídia: "Equivocada"

Em participação no Podcast CARAS, Sonia Abrão abriu o jogo e falou tudo o que pensa sobre Simaria Mendes

A apresentadora Sonia Abrão (59) negou ter 'ranço' pela Simaria Mendes (40) e apontou que a cantora apenas tem atitudes "equivocadas". A declaração da famosa aconteceu durante participação no Podcast CARAS, desta terça-feira (13).

Durante o programa, a contratada da Rede TV! falou abertamente sobre o que acha da sertaneja e garantiu que antes da separação da dupla Simone e Simaria, costumava ficar ao lado da morena.

"A Simaria é meio equivocada né, gente? Porque antes, com Simone e Simaria, a gente sempre defendeu muito a Simaria, porque a Simone era muito castradora. Aquela história: 'não pode decote', 'não pode ri alto', 'não pode se mostrar', 'não pode falar'", declarou.

E completou: "A Simone pressionava muito a Simaria, isso não era uma coisa legal. Era era irmã, não era mãe ou madrasta. Mas de repente, a Simaria vai para outro lado. Quem acabou com a dupla foi ela. Quem ganhou aquelas entrevistas horrorosas, principalmente, a última que ela detonava a irmã".

Sonia seguiu expondo situações polêmicas protagonizadas por Simaria e criticou o fato da artista ter se afastado da área da música. Segundo a jornalista, ela se perdeu ao compartilhar fotos e vídeos sensuais nas redes sociais.

"E agora ela abusa do direito de se exibir, não precisava tanto. Ela é linda, tem um corpão, faz um sucesso danado, mas de repente ela ficou só Onlyfans - no próprio Instagram dela - e cantar, que é bom, ela não cantava mais", disparou.

Mas apesar do desabafo sincerão, Sonia garante que não tem nenhum problema com Simaria, mas acredita que a artista precisa ter cuidado com a exposição. Segundo a famosa, a cantora precisa ter uma boa assessoria para ela não passar do ponto.

"Não tenho ranço da Simaria, só achei uma atitude bem equivocada, muito apelativa. Tinha muito de fantasia em todas as declarações dela, mas espero que agora ela possa voltar para os eixos. Tem alguém orientando de verdade, sozinha é bom não deixar por um bom tempo, porque ela faz muita besteira. A Simaria precisa de um guia, senão ela derrapa na pista", finalizou.