Sonia Abrão critica ex-BBBs e revela processos: "Chamava ela de Annabelle"

No Podcast CARAS, Sonia Abrão falou sobre o ranço que tem de ex-BBBs e recorde de processos

Comentarista oficial do Big Brother Brasil nas tardes da Rede TV!, a apresentadora Sonia Abrão (59) garante que não é nada fácil carregar esse título. A famosa já sofreu muitas críticas por conta de suas opiniões polêmicas, principalmente de alguns ex-BBBs.

Durante participação no Podcast CARAS, a apresentadora revelou que costuma ter uma relação muito tranquila com alguns artistas, mas os ex-BBBs batem recordes de processos.

"Eles não ganham o prêmio lá e tentam tirar dos jornalistas. Eles tentam ganhar com processos contra a gente", disparou a comandante do A Tarde é Sua, programa o qual Sonia faz uma roda de fofoca.

A apresentadora completou dizendo que a maioria dos processos acontecem por conta dos apelidos que ela acaba chamando os participantes do reality global. No entanto, ela justifica que ela apenas usa o que as redes sociais já estão repercutindo.

"Teve uma menina que era a internet que chamava ela de Annabelle, por que ela era péssima [...] veio me processar porque eu chamava ela de Annabelle. Ela perdeu vários contratos e eu teria prejudicado, mas nem fui eu que dei o apelido para ela", relembrou Sonia.

Mesmo não citando o nome, o caso em questão envolve Ana Paula Renault, que participou do BBB 16. No entanto, a confusão aconteceu enquanto a influencer estava confinada em A Fazenda 10, em 2018.

"A Sonia Abrão, que está na televisão, uma concessão pública, tentava me ferir de todas as formas, inclusive só me chamava de Annabelle", disparou Ana Paula, que posteriormente usou do apelido para realizar uma publicidade do filme de terror.

"Para vocês terem ideia, a Warner Bros tomou conhecimento desse apelido e vieram até mim em julho de 2019 […] Eu disse: 'Ok, então vamos fazer a promoção deste filme'", revelou ela.