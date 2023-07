Solteiro, Tom Brady aproveita festa exclusiva ao lado de outros famosos

Ex-jogador de futebol americano, Tom Brady, celebra festona divertida e exclusiva feita por filantropo

Nesta terça-feira, 4, as redes sociais foram tomadas por fotos de famosos que estavam aproveitando seu feriado de 4 de julho, celebrado nos Estados Unidos da América. E quem chamou a atenção por estar aproveitando a vida de solteiro foi o ex-jogador de futebol americano, Tom Brady, que foi casado com a modelo brasileira Gisele Bündchen. Junto de outros famosos, o ex-atleta apareceu ao lado do dono da festa para lá de exclusiva, o filantropo Michael Rubin.

“Ninguém faz uma festa como Michael Rubin. Eu definitivamente vou precisar de muitos eletrólitos hoje… Feliz 4 de julho”, escreveu o ex-jogador de futebol americano, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram.

As fotos reúnem uma grande quantidade de famosos, como os jogadores de basquete da NBA, James Harden, do Philadelphia 76ers, e Devin Booker, do Phoenix Suns. No clique, eles ainda aparecem reunidos com o dono da festa, Michael Rubin. Além disso, Brady ainda posa em outras fotos com o rapper Jay-Z, os rappers Quavo, do grupo Migos, e Travis Scott, e o jogador de futebol americano, Micah Parsons.

Os comentários da postagem foram inundados, com alguns seguidores até brincando com o time de celebridades que estavam presentes no evento. “Estas fotos fazem eu me sentir mais pobre do que já sou”, disse um internauta.

Longe dos gramados, o ex-marido da super modelo brasileira ainda mantém uma dieta dos tempos de jogador. O ex-atleta acumulou 23 temporadas na NFL e conquistou sete títulos, sendo o jogador mais vitorioso da história, tendo ganho mais títulos que todos os times da história.

Nesta semana, Tom Bradyabriu o jogo sobre seu relacionamento com os filhos após o divórcio com a modelo brasileira Gisele Bündchen. O jogador de futebol americano conversou com o site americano Entertainment Tonight sobre os filhos Vivian e Benjamin, frutos do relacionamento com Gisele.

“Acho que, para mim, quando você decide ter filhos, é um grande acontecimento. E acho que você não subestima isso. Acho que essas crianças que surgem sob o seu teto, você deseja fornecer valores a elas, para que quando elas cresçam tenham uma base e um alicerce realmente sólidos”, comentou sobre a criação das crianças.