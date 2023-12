Solteira, Bruna Biancardi recebe elogio de modelo em nova foto e reage

Solteira desde o término com o pai de sua filha, Neymar Jr, Bruna Biancardi recebe elogio de modelo e reage ao comentário; saiba quem é o sortudo!

A modelo e influenciadora digital Bruna Biancardi encantou seus seguidores com novas fotos publicadas nesta quinta-feira, 28, nas redes sociais. Para os cliques, a mãe da pequena Mavie, de 2 meses, exibiu sua barriga finíssima após a gestação ao posar de biquíni em dia de piscina.

Solteira desde o término de seu relacionamento com o pai de sua filha, o jogador de futebol Neymar Jr, a famosa já conquistou o olho de outros pretendentes. Com a foto compartilhada no seu perfil oficial do Instagram, Bruna recebeu um elogio do modelo Murilo Dias.

O influenciador, que já participou do reality show Soltos Em Floripa, fez questão de deixar um comentário na foto da gata para flertar com ela. "Você é muito linda", escreveu Murilo na publicação. Tímida, Bruna respondeu o comentário com um emoji sorrindo e um macaquinho que escondia o rosto.

A modelo está solteira desde o anúncio de seu término com Neymar, que ocorreu no fim de novembro. Desde então, ela estava dedicando seu tempo total para sua filha recém-nascida. Já Murilo Dias namorava a influenciadora Victoria Macan, que conheceu dentro do reality show A Grande Conquista, da Record TV. No entanto, o casal anunciou o término de seu relacionamento em setembro deste ano.

Neymar Jr curte festa em cruzeiro com Zé Felipe

O cantor Zé Felipe e o jogador de futebol Neymar Jr causaram nas redes sociais após posarem juntinhos na quarta-feira, 27. Isso porque os dois apareceram aproveitando uma festa lado a lado e impressionou seus seguidores.

Após o craque do Al-Hilal anunciar sociedade com Virginia Fonseca, esposa do sertanejo, os dois fizeram questão de posar juntinhas para uma foto. Nos stories de seu perfil oficial do Instagram, Neymar publicou uma foto com o marido de sua sócia e mostrou que seus looks combinavam, já que ambos eram amarelos.

A foto veio logo após rumores de um suposto affair entre Virginia e Neymar, antes da influenciadora digital conhecer Zé Felipe. Os rumores, no entanto, foram esclarecidos pela loira no início de dezembro, que negou o boato de que já havia se envolvido com o atleta.