Zé Felipe e Neymar Jr aproveitam cruzeiro e posam juntos em festa

Aproveitando uma viagem de cruzeiro neste fim de ano, Zé Felipe e Neymar Jr posam juntos ao combinar looks para uma festa; confira!

O cantor Zé Felipe está curtindo ao máximo uma viagem em família no cruzeiro do Neymar neste fim de ano. Nesta quarta-feira, 27, o filho de Leonardo apareceu aproveitando uma festa ao lado do jogador de futebol e impressionou seus seguidores.

Após o craque do Al-Hilal anunciar sociedade com Virginia Fonseca, esposa do sertanejo, os dois fizeram questão de posar juntinhas para uma foto. Nos stories de seu perfil oficial do Instagram, Neymar publicou uma foto com o marido de sua sócia e mostrou que seus looks combinavam.

No clique, os dois posaram lado a lado em uma festa noturna e exibiram seu visual, já que ambos apostaram em modelitos amarelos para a ocasião. A foto veio logo após rumores de um suposto affair entre Virginia e Neymar, antes da influenciadora digital conhecer Zé Felipe.

Os rumores, no entanto, foram esclarecidos pela loira no início de dezembro. Em meio a especulações, ela negou o boato de que já havia se envolvido com o atleta. "Eu e o Neymar nunca ficamos e nunca chegou nem perto disso acontecer! Parem com isso, gente. Admiro muito o Neymar e tudo que ele conquistou! Respeito a trajetória dele e estou muito feliz por estarmos trabalhando juntos agora", suplicou a empresária.

Virginia ameaçou processar quem inventassem rumores com Neymar

Após as especulações de um suposto affair antigo entre Virginia Fonseca e Neymar Jr, a influenciadora digital ameaçou processar quem disser que ela tem caso com jogador de futebol. A influencer ressaltou que é casada com Zé Felipe e que merece respeito.

"Fico em choque! Como é que pode? Quem vai receber o Neymar? A cara da empresa, que sou eu. Eu vou processar qualquer pessoa que começar a duvidar do meu caráter. Já passou do limite. Vamos respeitar. Sou casada e tenho duas filhas. Eu respeito a minha família", ameaçou a mãe de Maria Alice e Maria Flor