Sogra de Zé Felipe faz tatuagem para homenageá-lo. Veja o desenho!

Sogra de Zé Felipe surpreende ao imortalizar o amor pelo genro com tatuagem em seu braço

Mãe de Virginia Fonseca e sogra de Zé Felipe, Margareth Serrão decidiu imortalizar em sua pele o amor que sente pelo genro. Nesta semana, ela fez uma tatuagem para homenagear o artista e o desenho foi exibido pelo tatuador Hector Valentim nas redes sociais.

Margareth escreveu o apelido de Zé em seu braço e também colocou um coração. A tatuagem dela foi feito no mesmo dia em que Virginia e seus amigos tatuaram o número 26.5 milhões em seus braços para celebrar o faturamento da empresa deles em uma live nas redes sociais.

Recentemente, Zé Felipe deu o que falar nas redes sociais ao fazer uma tatuagem para a sogra. Isso porque ele gerou comentários polêmicos nas redes sociais acusando-o de ter homenageado a sogra ao invés de sua mãe, Poliana Rocha. Porém, ele rebateu e garantiu que já fez tatuagens para toda a família.

Nos stories do Instagram, Zé Felipe contou que já homenageou a mãe com uma tatuagem em seu punho com a assinatura dela. "Para quem fica mandando aí: tem tatuagem da sogra mas não tem da sua mãe? Gente, a primeira tatuagem que eu fiz foi essa: a assinatura da minha mãe”, disse ele.

View this post on Instagram A post shared by Hctor Valentim Camacho (@hctorvalentim_tattoo)

Veja o bolo de aniversário da filha caçula de Virginia Fonseca

Filha caçula de Virginia Fonseca e Zé Felipe, a pequena Maria Flor completou o seu primeiro ano de vida e ganhou uma festa luxuosa neste domingo, 22, em Goiânia, Goiás. Os pais organizaram uma festança com a presença de amigos e familiares em um buffet durante a tarde e a decoração roubou a cena. Inclusive, o bolo de aniversário foi uma atração à parte.

Maria Flor comemorou o seu aniversário com o tema dos personagens Mickey e Minnie. O bolo seguiu o tema da festa e ainda foi colocado em uma mesa repleta de flores.

O bolo de Maria Flor contou com um Mickey no topo, o nome da menina escrito em uma placa e várias flores de açúcar coloridas ao redor do doce. Os docinhos da festa também seguiram a mesma temática e foram espalhados pela área do Parabéns na festa.