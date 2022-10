Simony comemora fim da primeira fase de tratamento contra câncer

Cantora Simony posa ao lado de médico e celebra término da primeira fase de tratamento contra câncer no intestino

A cantora Simony (46) usou as redes sociais na quinta-feira, 06, para compartilhar uma notícia especial com os seguidores!

Chegou ao fim a primeira fase de seu tratamento contra câncer no intestino. Em seu perfil no Instagram, a artista publicou uma foto em que aparece no hospital, ao lado do médico que a acompanha, o Dr. Fernando Maluf.

Se mostrando confiante, a famosa celebrou mais uma etapa de sua batalha contra a doença. Simony foi diagnosticada com câncer em agosto deste ano.

"Meu amigo, anjo na terra aquele me mostrou que hoje em dia o câncer não é mais uma sentença de morte @drfernandomaluf. Obrigada por tudo, obrigada por muito, estamos juntos nessa luta. Terminando essa primeira fase rumo à vitória. Ele sempre sai me aplaudindo", disse Simony na postagem.

Confira o post de Simony após fim da primeira fase de tratamento:

Simony atualiza quadro de saúde após ser hospitalizada

A cantora Simony usou as redes sociais na quarta-feira, 05, para contar aos seguidores que precisou ser internada para dar continuidade ao seu tratamento contra o câncer no intestino. A artista revelou que iniciou a quarta sessão da quimioterapia. "Estou passando aqui para dar notícias sobre meu tratamento... Estou chegando no hospital para fazer as últimas três quimioterapias, então eu fico internada hoje até sexta para fazer esse final de ciclo", começou ela, que está internada no HCor, em São Paulo. Em seguida, Simony deu detalhes sobre a continuação do tratamento. "Depois vamos repetir os exames, se Deus quiser vai dar tudo certo. Ainda temos umas 'rádios’'para fazer. Estou super feliz, ansiosa também por esse ciclo que estamos conseguindo encerrar", acrescentou ela, que também agradeceu o apoio e as orações dos fãs.

