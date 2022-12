Simone Mendes ganha relógio de diamantes do marido e valor choca seguidores: "É uma nota, né?"

Simone Mendes ganha relógio de luxo do marido, Kaká Diniz, e exibe novo acessório em vídeo nas redes sociais

A cantora Simone Mendes (38) usou seu canal do YouTube, neste domingo, 25, para mostrar alguns presentes que ganhou do marido, o empresário Kaká Diniz (37), com quem é casada desde 2013.

Entre as peças, estava um no melhor estilo ostentação: um relógio de luxo com diamantes avaliado em mais de R$ 112 mil.

"Diga aí galera. Que cintilantes aqui, galera, coisa linda! Nossa, que lindo, hein! Obrigado, Jesus, por esse marido abençoado. Que Deus abençoe vocês que estão aí do outro lado, também", diz Simone. "E aprendam: deem um presente antecipado que é para não ter erro", ainda sugeriu Kaká.

Nos comentários, os seguidores não esconderam a surpresa com a ostentação, no entanto, eles garantiram que a sertaneja merece o presente caro.

“Quem pode, pode”, disse uma seguidora. “Gente, imagina quanto custa um relógio desses?”, questionou outra.

Crise que encerrou parceria entre Simone e Simaria começou no Ratinho; relembre

Simone e Simaria Mendes (40) definitivamente tiveram um ano marcante em 2022. Depois de alguns boatos e brigas, as duas encerraram a parceria enquanto dupla. A situação deixou muitos fãs abalados, mas o sinal de alerta foi aceso desde que as duas começaram a brigar durante uma gravação do programa do Ratinho, no SBT.

Para quem não lembra, a confusão entre as coleguinhas mais queridas do Brasil aconteceu em maio deste ano e se estendeu por algumas semanas, após viralizar nas redes sociais um áudio do programa.

A dupla estava prestes a se apresentar no palco do programa, mas Simaria interrompeu a performance para explicar que sua voz não iria sair 100% no ao vivo, devido a um problema de saúde na voz.

Após o desabafo da irmã, Simone se mostrou um pouco sem paciência e pediu para ela se preservar. "Para desafinar, é melhor não fazer porque você tá rouca. Eu estou poupando a sua voz, é um cuidado" , disparou a esposa de Kaká Diniz.

No entanto, Simaria seguiu determinada a fazer a melhor apresentação possível e rebateu a irmã logo em seguida: "Eu sei, é um cuidado, mas eu acredito que eu sou capaz de fazer isso. Então, eu vou fazer". Visivelmente chateada com a resposta da irmã, Simone respondeu: " Então, vamos ver o que vai dar. Eu não sou boa, não. Eu estou tentando fazer a minha parte ".