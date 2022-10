Simaria usa maiô nude e ostenta corpo desenhado: "Kim Kardashian"

A cantora Simaria apareceu usando maiô recortado em barco de luxo

CARAS Digital Publicado em 24/10/2022, às 18h41

A cantora Simaria (40) anda esbanjando beleza ao publicar fotos com o corpão para jogo. Desta vez, a cantora foi mais longe e vestiu maiô com recorte ousado. Alguns seguidores até viram semelhança com a empresária Kim Kardashian.

Vestindo cor nude e com um recorte que realça a barriga chapada, a musa se debruçou na área exterior do barco e contemplou todo o mar azulado. As pernas torneadas deram o toque final para a foto.

Os fãs, claro, amaram a foto: "Fico chocada com tamanha beleza, amo demaaais". "Perfeição em forma de mulher", exaltou outro admirador. "Maravilhosa. QUEM NASCEU PARA BRILHAR NUNCA DEIXA DE SER UMA ESTRELA. Sucesso sempre", declarou um terceiro.

A sertaneja vem descansando após o término da dupla com Simone. Ela falou sobre a separação no programa Fantástico recentemente: “É como um casamento, que chega uma hora que não dá mais.Eu estava rouca demais, sobrecarregada, cansada, destruída. Eu fui ao médico e ele falou: 'Parou. O seu calo [nas cordas vocais] não está legal'. Eu não tinha coragem de parar, porque estava muito comprometida com tudo o que tinha que fazer. Isso tudo mexia demais comigo”.

Confira a foto de Simaria: