Simaria brinca com visuais diferentes e fãs se divertem: "Ninguém é normal"

Simaria brinca com visuais diferentes ao apostar em novos cabelos nas redes sociais e seus fãs se divertem com o resultado; confira!

Nesta noite de terça-feira, 28, a cantora Simaria Mendes divertiu seus seguidores ao surgir com o visual completamente mudado nas redes sociais. A ex-dupla de Simone Mendes apareceu usando perucas na internet e brincou com novos visuais nos cliques compartilhados.

Em seu perfil oficial do Instagram, a sertaneja apostou em perucas bem curtinhas, abandonando o seu clássico cabelão preto, que já virou uma de suas marcas registradas. Nas fotos, Simaria apareceu uma vez de peruca loira e outra com as madeixas escuras. Na legenda, ela questionou a preferência dos fãs: "Loira ou morena?".

Nos comentários, seus fãs se divertiram com os novos registros e soltaram várias brincadeiras assim como a cantora. "Eu assim mudando de personalidade pra 2024, porque essa minha já deu", disse um. "Eu assim tentando fugir das dívidas KKKKKKKKKKKKKKK", disparou outro. "Aqui no fandom ninguém é normal por causa da cantora. Te amo kkkkk", declarou mais um.

Outros ainda aproveitaram para elogiar com o novo visual. "Você é perfeita até do avesso", declarou um fã. "Maravilhosa sempre", enalteceu outro. "Você é linda de qualquer jeito, não tem como escolher", disse mais um.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Simaria (@simaria)

Simaria Mendes surpreende com macacão branco deslumbrante

No último dia 17, a cantora Simaria Mendes deu um show de beleza com fotos compartilhadas nas redes sociais. Ela, que é dona de um estilo único e original, chamou a atenção de seus seguidores ao surgir com um look arrasador e nada discreto.

Vestindo um macacão branco bem colado ao corpo e com botas pretas até o joelho, a irmã de Simone Mendes fez poses em uma varanda e roubou a cena ao ostentar suas curvas esculturais na roupa justíssima.

Ao se exibir com a peça reveladora, a musa logo recebeu vários comentários na publicação. "Tão linda", admiraram os fãs. "A cor branca é tão sua", falaram outros sobre ela ficar bem vestindo a cor.