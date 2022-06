Sérgio Malheiros homenageia Lázaro Ramos: "Minha maior referência"

Nas redes sociais, Sérgio Malheiros postou uma foto com Lázaro Ramos e exaltou o artista

CARAS Digital Publicado em 27/06/2022, às 20h40

Sérgio Malheiros(29) usou as redes sociais nesta segunda-feira, 27, para homenagear Lázaro Ramos(43).

Em seu perfil no Instagram, o ator publicou um registro ao lado do ídolo e falou sobre ele ser sua "maior referência" na profissão.

O namorado de Sophia Abrahão (31) estreou seu curta, Única Saída, na edição do Búzios Cine Festival, no Gran Cine Bardot, no Rio Janeiro, e não escondeu a felicidade de exibir seu trabalho no mesmo lugar que Lázaro.

"Quis fazer um post separado pra marcar minha alegria de estar como diretor, ao lado do meu grande ídolo @olazaroramos… Exibir meu curta no mesmo festival onde ele exibiu seu filme foi uma emoção sem limites", afirmou o artista no começo da publicação.

Em seguida, Malheiros falou sobre como o filme dirigido por Lázaro o envolveu. "Medida Provisória mexeu demais comigo. O roteiro nos envolve, nos faz sorrir, nos prende… Ao mesmo tempo em que joga uma triste realidade pra nossa cara. É exatamente o tipo de cinema que eu amo e que eu gostaria de fazer. Lazaro é a minha maior referência. Obrigado", completou ele.

Confira a homenagem de Malheiros para Lázaro Ramos: