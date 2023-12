Sérgio Hondjakoff diz que está solteiro há mais de dez anos: "Lamento"

Eterno Cabeção de Malhação, Sérgio Hondjakoff diz que está solteiro há dez anos; ele também esclareceu que seu filho é fruto de uma "amizade"

O ator Sérgio Hondjakoff desabafou nas redes sociais nesta quinta-feira, 14. É que ele revelou que seu filho, Benjamin, é fruto de uma amizade. Ele esclareceu que não vive um relacionamento sério há mais de dez anos.

"O Benjamin é fruto de um relacionamento de amizade, meu estado civil sempre foi solteiro, inclusive estou sozinho tem muito tempo...", começou ele. O ator, que ficou imortalizado pelo personagem Cabeção na novela Malhação, também desabafou.

"A mãe do Benjamin é uma amiga que reencontrei e nos relacionamos, mas também nunca namoramos sério. Eu não sei o que é ter um namoro sério há mais de dez anos, e até lamento por isso", escreveu em seis stories do Instagram.

A mãe do filho de Sérgio Hondjakoffé Danielle Monteiro. O filho do casal nasceu em 2020 e está com pouco mais de três aninhos. Na época do nascimento do pequeno, o galã vivia um período de controle da adicção.

Sérgio Hondjakoff desabafa em rede social

Sergio Hondjakoff relembra influências negativas

Durante sua participação no podcast Papagaio Falante, o ator Sérgio Hondjakoff, que ficou famoso por interpretar o personagem Cabeção, em Malhação, revelou que o ambiente da produção foi uma das principais causas e influências negativas que o fizeram cair no vício em drogas. Segundo o artista, ele só experimentou substâncias ilícitas por conta da necessidade de se encaixar socialmente.

“Foi por uma questão de inclusão social. Tinha um amigo que já tinha experimentado maconha, se dava bem com as garotas, e acabei me inspirando nele e experimentando também”, contou o ator. Sérgio ainda revelou que usou drogas pela primeira vez quando tinha apenas 14 anos de idade, ainda na escola.

“No começo, até tive algumas vantagens. Comecei a enxergar as coisas de uma perspectiva diferente, fora da caixa. Passei a questionar alguns dos meus sofrimentos na época, mas aí comecei a usar em excesso. Em vez de ter apenas experiências pontuais, acabei usando constantemente”, continuou.