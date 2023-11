Sem sexo? Esposa de Caetano Veloso se explica: ‘Houve um mal entendido’

Esposa do cantor Caetano Veloso, Paula Lavigne diz que fizeram uma interpretação errada de sua frase sobre a vida íntima com o marido

A empresária Paula Lavigne viu o seu nome circular pela internet nesta segunda-feira, 27, após a repercussão de uma declaração no programa 50 & Tanto, de Angélica, no Globoplay. Então, ela decidiu explicar o que falou e negou os rumores de que não teria relações íntimas com seu marido, o cantor Caetano Veloso.

Paula contou que eles ficaram sem fazer sexo quando estavam separados e continuaram trabalhando juntos. Porém, desde que reataram, eles também retomaram o sexo no casamento.

"Houve um mal entendido na minha fala sobre fazer sexo com Caetano. O que eu quis dizer é que quando nos separamos, a gente continuou convivendo e mantendo a nossa parceria profissional, só não fazíamos sexo, haha. Depois voltamos a um casamento, com sexo, rs. Espero ter esclarecido! Não dá certo falar sobre vida pessoal, sempre existem más interpretações", comentou no Instagram

O que ela disse no programa?

No programa 50 & Tanto, Paula Lavigne deu a entender que ela e Caetano não teriam relações íntimas."A gente deixou de fazer sexo, mas continuamos a nossa parceria e união. O casamento tem que ter um projeto. Ele não se sustenta por si só. Saber se adequar, porque tem fases diferentes: como você vai superar aquela fase e ter uma nova fase, um novo projeto", afirmou.

Então, ela respondeu ao ser questionada como é ser casada com um homem que é genial. "Eu cito sempre a Giulietta Masina (atriz italiana que foi casada com Federico Fellini), que perguntaram para ela: 'como é ser casada com um gênio?'. E ela disse: 'É muito melhor que ser casada com um idiota'. É muito bom", respondeu Paula.

Por fim, ela contou que perdeu a virgindade com 13 anos e com Caetano Veloso. "Quando eu comecei a namorar com o Caetano, eu era atriz também, e todo o assédio da imprensa em cima de mim era porque eu namorava com ele. Aí eu resolvi ser sincera numa entrevista, contar histórias que ninguém mais conta, aí eu contei que eu tinha perdido a virgindade com ele aos 13 anos. Para mim, era uma história de amor", declarou.