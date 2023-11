Paula Lavigne revela que não faz mais sexo com Caetano Veloso: "Deixamos"

Paula Lavigne revela que não faz mais sexo com o marido; os dois reataram a relação em 2016 após mais de uma década separados

Esposa de Caetano Veloso, a empresária Paula Lavigne fez revelações inéditas sobre sua relação com o cantor. Em entrevista ao 50 e Tanto, programa de Angélica no Globoplay, ela afirmou que os dois não tem mais relações íntimas.

"A gente deixou de fazer sexo, mas continuamos a nossa parceria e união. O casamento tem que ter um projeto. Ele não se sustenta por si só. Saber se adequar, porque tem fases diferentes: como você vai superar aquela fase e ter uma nova fase, um novo projeto", afirmou.

Na conversa, a empresária também contou como é ser casado com um homem tão genial. "Eu cito sempre a Giulietta Masina (atriz italiana que foi casada com Federico Fellini), que perguntaram para ela: 'como é ser casada com um gênio?'. E ela disse: 'É muito melhor que ser casada com um idiota'. É muito bom", respondeu Paula.

Na conversa, ela também confirmou que perdeu a virgindade com o cantor aos 13 anos. "Quando eu comecei a namorar com o Caetano, eu era atriz também, e todo o assédio da imprensa em cima de mim era porque eu namorava com ele. Aí eu resolvi ser sincera numa entrevista, contar histórias que ninguém mais conta, aí eu contei que eu tinha perdido a virgindade com ele aos 13 anos. Para mim, era uma história de amor".

Ela então rebateu as críticas o casal sofre há anos sobre o início do relacionamento. "Meu pai, um criminalista, já sabia que eu não estava nessa posição de ele precisar me defender. Eu acho que se alguém abusou de alguém foi eu que abusei do Caetano. O que as pessoas acham que é abusar nesse sentido. Ele adorou, tá gente", disparou ela.

Paula Lavigne foi casada com Caetano Veloso de 1986 a 2004, com quem tem dois filhos. Em 2016 os dois reataram a relação e assinaram um acordo de união estável.

