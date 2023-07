Sem maquiagem, Mulher Melão sensualiza de lingerie: "#Natural"

Mulher Melão dança em seus stories e sensualiza para seus seguidores com lingerie neon

Nesta manhã de quarta-feira, 5, a modelo Renata Frisson, mais conhecida como Mulher Melão, deixou seus seguidores babando com vídeo nos stories do seu Instagram!

Ao som de música alta, a musa rebolou para seus seguidores vestindo apenas uma lingerie amarela neon de renda, com detalhes em rosa e laranja. Expondo seu corpão definido de invejar, ela mostrou sua barriga chapada e pernas impecáveis.

Sem maquiagem, Melão também apostou nas hashtags #semfiltro, #semmake e #natural enquanto fazia caras e bocas para a câmera. Veja as fotos:

Foto: Reprodução / Instagram

Foto: Reprodução / Instagram

Foto: Reprodução / Instagram

Vale lembrar que Mulher Melão faz parte de uma plataforma de conteúdo adulto que é famosa hoje em dia. Seus conteúdos podem ser adquiridos pelos fãs por valores entre 50 dólares e 2 mil dólares.

Giovanna Ewbank choca ao se exibir de biquíni na piscina: 'Monumento de mulher'

A apresentadora Giovanna Ewbankparou tudo com novas fotos curtindo Fernando de Noronha com o marido, o ator Bruno Gagliasso. Nesta terça-feira, 04, a famosa apareceu se refrescando em grande estilo no local luxoso e roubou a cena com sua beleza.

Nos registros, a loira surgiu de biquíni e chocou suas curvas torneadas. Vestindo um modelo fininho, Giovana Ewbank deixou à mostra sua barriga negativa, suas pernas definidas e seu bumbum empinado.

"Golden hour", escreveu ela sobre a hora dourada ao tomar sol de maneira deslumbrante em uma pousada no local paradisíaco.

Nos comentários da publicação, os internautas logo encheram a artista de vários elogios. "Monumento de mulher", admiraram os fãs. "Deusa", enalteceram. "E a internet cai", brincaram outros chocados com a beleza da musa.

Vale destacar que Gioh e Bruno têm uma pousada em Noronha. Eles costumam r com frequência para lá com os filhos: Titi, de 10 anos, Bless, de oito anos, e Zyan, de dois anos. "Que saudades que eu estava daqui", disse ela ao chegar.