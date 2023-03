Selena Gomez teve personagem bissexual barrada na Disney? Entenda declaração de produtor

Atriz e cantora, Selena Gomez ficou muito conhecida por interpretar Alex Russo, da série Os Feiticeiros de Waverly Place

O nome da atriz e cantora Selena Gomez (30) voltou a ser bastante comentado nas redes sociais nesta semana, após mais um episódio do podcast Wizards of Waverly Pod, comandado por Jennifer Stone e David DeLuise, parte do elenco da série da Disney. Durante a conversa, o produtor da série infanto-juvenil alegou que Alex Russo, personagem da artista, seria bissexual.

Peter Murrieta foi o showrunner de Os Feiticeiros de Waverly Place (2007-2012) e afirmou que um dos relacionamentos da jovem bruxa não pôde ser desenvolvido pela série. Ele teve a intenção de fazer com que Alex namorasse a bruxa Stevie (Hayley Kiyoko), o que fez com que a personagem fosse exaltada nas redes sociais.

"Gostaria de ter brincado mais com o que era bastante óbvio, para muitos de nós, que era o relacionamento entre Stevie e Alex", disse Muriata sobre a personagem de Kiyoko, que surge na série durante a terceira temporada e acaba virando uma grande amizade para Alex, a protagonista do programa infantil.

"Estava bem claro para todos nós qual era esse relacionamento. Isso teria sido divertido", explica ele, afirmando que não teve a oportunidade de desenvolver o romance na época, por não ter abertura. "O Disney Channel teve personagens, e eles conseguiram, mas chegamos o mais perto que pudemos. Bem perto. Estava bem ali."

O nome de Alex Russo se tornou um dos assuntos mais comentados do Twitter no mundo, nesta segunda-feira, 27, e, mesmo sem o produtor ter citado a palavra "bissexual", ele teria confirmado a possibilidade com essa declaração, já que a personagem de Selena Gomez se envolve com outros homens ao longo da série, tendo um caso firme com Mason (Gregg Sulkin) no roteiro final.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Wizards of Waverly Pod (@wizardspod)

SELENA GOMEZ VIVE PERSONAGEM LGBTQIA+ EM NOVA SÉRIE

Apesar de não ter desenvolvido a bissexualidade de Alex Russo na série da Disney, a atriz Selena Gomez vive uma personagem que faz parte da comunidade LGBTQIA+ em Only Murders in the Building, série estrelada por ela, Steve Martin e Martin Short, disponível no serviço de streaming Star+.

Durante a primeira temporada, a personagem Mabel vive um rápido romance com um de seus amigos de infância, de quem ficou separada durante anos. Já na segunda, ela engata em um relacionamento com a personagem da atriz Cara Delevingne. Agora, os fãs aguardam pela estreia da sequência da série, que já está sendo gravada, mas não tem data de estreia.