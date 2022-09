“Se Candidate, Mulher!” recebe investimento no valor de R$1,2 milhão

Além disso, conta com uma rede de investidoras anjo, dedicadas a iniciativas de empreendedorismo voltado para elas (Sororitê), liderado por Flávia Mello (Ex-Uber, Ex-Facebook) e há também os como Larissa Janz e Carlos Sanjuan, empresário de origem espanhola.

Hoje, para se ter uma ideia, a proporção de capital aplicado em startups fundadas por mulheres no mundo todo é de apenas 2%. De acordo com Jhenyffer Coutinho, CEO da empresa, essa notícia acende uma esperança para ela e para todas as empreendedoras.