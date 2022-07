Scheila Carvalho agradece após participar de show de Juliette em Salvador: ''Que energia!''

Scheila Carvalho fez um post em suas redes sociais para celebrar sua participação no show de Juliette em Salvador

CARAS Digital Publicado em 01/07/2022, às 18h04

Nesta sexta-feira, 1, Scheila Carvalho (48) decidiu usar suas redes sociais para celebrar a sua participação no show de Juliette (32) que aconteceu em Salvador na última quinta-feira, 30.

A dançarina publicou um vídeo onde aparece rebolando e exibindo todo o seu gingado ao lado da campeã do BBB 21, enquanto ela cantava e também dançava um forró estilizado.

No evento, Scheila apostou em um look branco, com uma saia, um cropped de manga longa e uma botinha, enquanto Juliette usava um look de couro vermelho, combinando com uma bota no mesmo tom.

Na legenda, Scheila falou com carinho do momento: "Que linda, que energia , que show gostoso Juliette! Foi um prazer te conhecer e dançar com você! Volte sempre a nossa Bahia! Obrigada por todo carinho e atenção com minha família!".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Duas princesas dançando!", escreveu um. "Maravilhosas!", falou outro. "Arrasaram!", disse um terceiro.

Confira o vídeo de Secheila Carvalho dançando no show de Juliette em Salvador: