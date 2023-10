Sasha Meneghel esbanja estilo em passeio pela natureza: "Que dia"

Sasha Meneghel aproveitou o fim de semana em família em passeio pela natureza e atualizou sua redes sociais; confira as fotos!

A modelo Sasha Meneghel aproveitou ao máximo seu fim de semana tranquilo. A filha da apresentadora Xuxa está no Brasil após uma série de viagens, e curtiu o fim de semana com seu marido, João Figueiredo e sua cachorrinha, Bela.

Juntinhos, o casal passeou pela natureza e aproveita para renovar o feed de Sasha no Instagram. Nas fotos, ela esbanjou muito estilo, embora estivesse com um look simples. A musa apostou em uma bermuda jeans, mini blusa, tênis e meias longas para passear em família.

Sasha apareceu brincando com Bela em um parque, por vezes sentada na grama e outras em frente a um lago. Ao final do álbum de imagens, seu marido surgiu com a cachorrinha no colo e eles posaram juntos para os seguidores da modelo.

Nos comentários, seus fãs e amigos se derreteram pelos registros. "Amooo", disse a apresentadora Sabrina Sato."É muito amor", comentou João Figueiredo, em inglês. "Isso sim é família linda: você, João e a Bela", escreveu seguidor. "Uauuuuu!!! Que diaaaaa!!!", disparou outro. "Que lindeza, Sasha", enalteceu mais um.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por SASHA (@sashameneghel)

Sasha Meneghel surpreende ao radicalizar o visual

No último mês, a modelo Sasha Meneghel surpreendeu ao mudar radicalmente seu visual. A filha de Xuxa e Luciano Szafir passou por uma transformação incrível e escolher uma cor bem diferente de sua natural para renovar o look.

A herdeira da Rainha dos Baixinhos resolveu ficar ruiva e impressionou ao surgir com os fios avermelhados. O antes e depois agitou os internautas e os famosos, que se surpreenderam com o resultado e comentaram bastante sobre a decisão da jovem.

"Uma nova skin desbloqueada: RUIVA", disse Sasha na legenda da publicação. Nos comentários, ela recebeu vários elogios. "Muito linda e muito mãe da Bela!", escreveu Bruna Marquezine."Sashavilhosa.. gostosa, linda, suculenta.., TE AMO", falou Xuxa para a filha. "Mamãe da Bela, cada dia mais linda", babou o marido, João Figueiredo, ao falar sobre a mãe de sua cachorrinha.