Sandy e Lucas Lima não são os únicos: Veja cinco casais que continuaram amigos após o término

Semanas após o anúncio do divórcio, Sandy e Lucas Lima continuam sendo vistos juntos e trocando declarações

Apesar do recente divórcio, os músicos Sandy (40) e Lucas Lima (40) continuaram sendo vistos juntos e trocando declarações de carinho provando que continuam amigos após a separação. No entanto, eles não são os únicos, veja a seguir cinco ex-casais que mantiveram a amizade.

O primeiro ex-casal a aparecer na lista é Claudia Raia (56) e Edson Celulari (65). Assim como Sandy e Lucas Lima , os dois eram muito queridos pelos fãs e anunciaram o término do casamento em 2014, após 17 anos juntos e dois filhos, Enzo (26) e Sophia (20).

Apesar do término, a família se manteve unida e mostrou a força durante o tratamento do Linfoma Não-Hodgkin de Celulari. "[Ele] é muito guerreiro e está muito confiante, com o coração cheio de amor da família, amigos e fãs", disse Raia através de sua assessoria, na época.

Letícia Spiller (50) e Marcello Novaes (61) se conheceram no ano de 1994, durante as gravações de Quatro por Quatro, quando interpretaram os eternos Babalu e Raí. Eles ficaram juntos por quatro anos e se tornaram pais de Pedro Novaes (27).

Apesar de não serem mais um casal, a dupla de atores continua uma grande amizade e chegaram até a reviver os tempos em que formavam um par romântico na trama da novela Sol Nascente, exibida em 2016 pela TV Globo.

Semelhante a Sandy e Lucas Lima, o cantor Thiaguinho (40) e a atriz Fernanda Souza (39) também abalaram os fãs ao anunciar o divórico. Eles foram casados durante quatro anos, entre 2015 e 2019 e hoje, em novos relacionamentos, mostram que a amizade prevaleceu após o término.

"A relação com a Fernanda é baseada no respeito e na amizade. A naturalidade em nossa convivência após a separação reflete o carinho que ainda temos um pelo outro", explicou o cantor em recente entrevista à CARAS Brasil.

André Marques (44) e Fernanda Vasconcellos (39) também integram a lista. Apesar de não terem se casado, os dois chegaram a noivar. O relacionamento acabou em 2008 e, na época, o apresentador contou durante o programa Mais Você sobre a amizade. "Viramos amigo e é melhor do que quando namorávamos."

Isso também aconteceu com casais internacionais, e é o caso de Jennifer Garner (51) e Ben Affleck (51). Os dois se divorciaram em junho de 2015 e se mantém bastante próximos principalmente pelos filhos, Samuel (11) Seraphina (14).