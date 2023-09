Saiba quem é o pai do filho de Marisa Orth; jovem e atriz têm relação conturbada

Marisa Orth se tornou assunto após comentar problemas no relacionamento com seu filho, João Orth

A atriz Marisa Orth (59) se tornou assunto neste final de semana ao falar publicamente sobre a relação conturbada que tem com o filho, João Antonio (24). Bastante discreta quanto à vida pessoal, a humorista despertou curiosidade nos fãs sobre quem é o pai de seu herdeiro.

João é fruto do relacionamento da artista com o produtor cinematográfico Evandro Pereira. Os dois foram casados por 12 anos, entre 1991 e 2003 e o jovem nasceu enquanto Marisa Orth estava no auge de sua carreira , o que, segundo ela, pode ter influenciado na relação com o filho.

"Me culpo por ter mimado demais, ter dito muito sim, por ter tido que ser dura muitas vezes. Dizem que no primeiro filho você erra, e no segundo você é uma expert. Só tive um filho. É uma frustração que eu tenho, de não ter dito outro filho", disse ela em entrevista ao podcast do ator Theodoro Cochrane.

Ainda na conversa, a atriz revelou que chegou a fazer terapia familiar junto do filho, e que a prática ajudou bastante na relação entre os dois. Anos antes, Marisa Orth já havia exposto o relacionamento com o herdeiro em uma publicação no Instagram, quando o filho completou 22 anos.

"Meu Filho. Meu belo e inteligente filho. Ser sua mãe é uma das incumbências mais lindas e difíceis que tenho nessa vida. Acho que é a mais linda, porque você é, de fato, especial, talentoso, hilário e com um coração fidalgo, nobre mesmo. Difícil, porque você é dos temperamentos mais complexos que conheci", escreveu.

Com a repercussão da fala na web, a atriz voltou a seu Instagram e afirmou que tem uma ótima relação com João, apesar dos desentendimentos. "Minha relação com meu filho é maravilhosa! Viva, real, cheia de amor, alegria e aprendizado."

CONFIRA FOTOS DE MARISA ORTH AO LADO DO FILHO, JOÃO ANTONIO: