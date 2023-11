Saiba qual famosa apresentou Lexa para seu novo namorado!

A cantora Lexa revelou qual atriz famosa lhe apresentou para seu novo namorado, o ator Ricardo Vianna; descubra quem é!

A cantora Lexa está aproveitando ao máximo seu novo romance com o ator Ricardo Vianna. O namoro iniciou após o fim do casamento entre a artista e o funkeiro MC Guimê, que foi encerrado em setembro. E parece que uma famosa agiu como cupido nessa conexão!

Na última sexta-feira, 3, Lexa publicou um vídeo se declarando para o novo boy e aproveitou para revelar quem lhe apresentou Ricardo. Nos comentários, a atriz Bruna Griphao comentou um emoji de coração para o casal. A ex-BBB 23 foi respondida pela cantora, que declarou: "Nosso cupido".

A respostas, no entanto, foi deletada após o surgimento de críticas à atriz. "Ué, achei que você era amiga do Guime", disse um internauta. "Uma amiga que nem você ninguém precisa de inimigo", disparou outro. Outros já defenderam Bruna logo em seguida. "E o que tem a ver? A Lexa é solteira", afirmou.

Vale lembrar que MC Guimê e Bruna Griphao participaram na mesma edição do reality show Big Brother Brasil, da Globo. No início do programa, os dois eram próximos em questão de jogo e convivência. No entanto, o funkeiro foi expulso por importunação sexual enquanto a atriz permaneceu até a final, quando ganhou o terceiro lugar.

Lexa se irrita com críticas ao namoro com ator da Globo

Na última sexta-feira, 3, Lexadesabafou nas redes sociais sobre as críticas que está recebendo dos internautas. Isso porque ela está sofrendo ataques desde que assumiu seu novo affair com o ator Ricardo Vianna, que já foi um dos protagonistas de Malhação.

Nos últimos dias, o novo casal postou uma série de fotos e vídeos juntinhos, o que acabou irritando alguns de seus seguidores. Nas redes sociais, eles pediram mais responsabilidade da cantora. Sem filtros, Lexa rebateu os comentários em uma longa mensagem.

"Ô gente, deixa eu viver com o bofe, se eu quiser postar o insta é meu, se eu quiser mostrar a vida é minha… o povo quer me ver chorando? Já chorei demais, agora eu quero curtir, daqui a pouco se der na telha eu paro de postar também… se não der certo… separa…", disparou ela.

Lexa também lembrou que homens não recebem a mesma cobrança quando assumem novos relacionamentos. "Tô vivendo meu momento emocionada, faz parte! Meu casamento já acabou, essa história já passou, ambos já superaram isso, sou uma mulher solteira e fico com quem quiser e posto quem eu quiser. Eu não vejo ninguém controlando vida de homem assim…Bora beijar na boca e ser feliz…", declarou ela.