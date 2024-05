Saiba como foram as 24 horas de Davi Brito, campeão do BBB 24, no Rio Grande do Sul

Davi Brito seguiu para o Rio Grande do Sul e vem promovendo ações para ajudar as vítimas das fortes chuvas e enchentes no estado

Davi Brito (21) faz parte da lista dos famosos que resolveram arregaçar as mangas, literalmente, e ajudar pessoalmente as vítimas das fortes chuvas do Rio Grande do Sul, que provocaram uma verdadeira devastação no estado. O campeão do BBB 24 viajou para a região na madrugada da última quarta-feira, 8, e segue por lá há mais de 24 horas. Ele já atuou de várias maneiras desde que pisou em solo gaúcho, e até protagonizou algumas polêmicas que repercutiram na internet. A CARAS Brasil faz, a seguir, uma retrospectiva das principais ações do baiano no Sul, até o momento.

Ainda na madrugada de quarta, Davi usou o Instagram para falar sobre a viagem. "Estou saindo do aeroporto agora em direção a Jaguaruna. Chegando lá, vou tentar fazer um transporte de água mineral em um caminhão até Canoas. Não tenho data para retornar, estou indo lá para ajudar a salvar vidas, resgatar, cozinhar, atividades de primeiros socorros. O que precisar, estou colado dentro para ajudar aquele povo do Rio Grande do Sul a amenizar essa situação. União faz a força, nesse momento temos que nos unir", disse.

Assim que chegou na cidade de Canoas, ele informou, também por meio da rede social, que recebeu R$ 63 mil de doações em seu Pix, e prestou contas diante das cobranças que passou a receber nas redes sociais, uma vez que optou por uma conta pessoal. "A meta ultrapassou o limite desejado, esperado. Só gratidão a cada um de vocês. A gente consegue chegar lá e ajudar o povo. Independente da crítica, a humildade e força tem que prevalecer", declarou.

Depois, o baiano abriu uma live e informou que iria comprar água. "Vou zerar o estoque do mercado de água mineral. É momento de crise, de dar apoio total. Vamos ajudar esse povo que precisa, valeu!", disse ele, pedindo mais doações.

O ex-BBB, então, seguiu para um supermercado no bairro Quarta Linha, em Criciúma, no Sul de Santa Catarina, e comprou mais de 50 mil garrafas de água de 500ml.

Enquanto isso, a jornalista e ex-BBB Ana Paula Renault (42) era uma das pessoas que criticavam Davi na web. Ela disse que a arrecadação do ex-motorista de aplicativo é duvidosa. "Informações muito desencontradas. Divulga o próprio Pix e não fala sobre prestação de contas. Está indo como voluntário e não sabe pra onde. Falou que ganhou passagens de ida e de volta de uma empresa, agora afirma que foi ele quem comprou e que não tem a volta. Realmente fico sem entender", disparou.

DAVI COZINHA EM HOSPITAL

O campeão do BBB 24 fez um trabalho voluntário no Hospital Universitário de Canoas. Na noite de quarta-feira, ele postou um vídeo ajudando na cozinha da unidade. "Fala, rapaziada. Vim direto da Bahia. Estou aqui na cozinha do hospital, com a melhor cozinheira. Aprendi com a tia, viu. Aqui é o melhor do feijão do hospital", disse.

Antes de ficar famoso, Davi trabalhou na cozinha do Hospital do Exército, em Salvador, onde ganhou experiência em fazer comida em grandes quantidades. Além disso, já se envolvia com ações de caridade antes mesmo de conquistar o prêmio milionário do reality show da TV Globo.

PARTICIPAÇÃO EM RESGATE

O baiano afirmou que está participando de resgates e publicou um vídeo nas redes sociais, nesta quinta-feira, 9, em que aparece em um barco, indo resgatar uma pessoa ilhada. No registro, ele apareceu usando um colete salva-vidas e falou sobre a situação do estado. “Estou indo agora fazer o resgate de uma vida. Já pegamos dois cachorros e um papagaio. Agora, vamos fazer o resgate de uma vida. Está caótico, a cidade está debaixo da água”, comentou.

"Já pegamos dois cachorros e um papagaio. Está caótico. A cidade está debaixo da água. Isso aqui é de cortar o coração. Essa é a hora de se unir e lutar. O governo sozinho não vai dar conta de ajudar esse povo. É o Brasil que tem que se comover agora", emendou Davi.

O ex-BBB voltou a solicitar doações nesta quinta e divulgou a chave do próprio Pix. “[Quero] Solicitar o apoio de todo mundo. Isso aqui é de comover o coração. É hora de se unir e lutar, tem que ajudar. O governo sozinho não vai dar conta de ajudar esse povo. É o Brasil que tem que se comover e ajudar”, disse ele, acrescentando que muitas pessoas estavam usando a chave dele para dar golpes. “Meu banco é o C6 Bank e o Itaú. Prestem atenção na hora fazer a doação”, alertou.